Χρόνοι αναμονής στα Επείγοντα και απογευματινά ραντεβού από το κινητό, 2 νέες προσθήκες στο MyHealth app
ΕΛΛΑΔΑ
myHealth app Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) Δημόσια νοσοκομεία

Χρόνοι αναμονής στα Επείγοντα και απογευματινά ραντεβού από το κινητό, 2 νέες προσθήκες στο MyHealth app

Το Υπουργείο Υγείας προωθεί νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω του MyHealth App, όπως ενημέρωση για χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία και δυνατότητα απογευματινών ραντεβού

Χρόνοι αναμονής στα Επείγοντα και απογευματινά ραντεβού από το κινητό, 2 νέες προσθήκες στο MyHealth app
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
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Νέες ψηφιακές δυνατότητες για την εξυπηρέτησή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θα έχουν το επόμενο διάστημα οι πολίτες, μέσω των διευκολύνσεων που προωθεί το Υπουργείο Υγείας.

Έως το τέλος του έτους αναμένεται να είναι ορατές μέσω του κινητού τηλεφώνου οι αναμονές για τις εφημερίες των δημόσιων νοσοκομείων, τη στιγμή που από την 1η Ιουλίου τα ραντεβού για τα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα μπορούν να προγραμματίζονται ψηφιακά για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου από τους πολίτες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
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