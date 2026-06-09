Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ψηφιακές υποδομές που αλλάζουν τη δημόσια υγεία
Ψηφιακές υποδομές που αλλάζουν τη δημόσια υγεία
Η τεχνολογία και η ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υποδομών αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για ένα πιο αποτελεσματικό, ανθεκτικό και βιώσιμο σύστημα υγείας.
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Το ελληνικό σύστημα υγείας βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σύνολο προκλήσεων: Από τη μια πλευρά, η γήρανση του πληθυσμού και η αυξανόμενη επιβάρυνση από χρόνια νοσήματα ασκούν σημαντική πίεση σε ένα σύστημα που καλείται να εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες καθημερινά. Από την άλλη, οι δομές υγείας λειτουργούσαν για χρόνια σε ένα περιβάλλον με κατακερματισμένα συστήματα, ανομοιογενείς διαδικασίες και περιορισμένη διασύνδεση μεταξύ φορέων. Το αποτέλεσμα; Καθυστερήσεις, αυξημένος διοικητικός φόρτος και πολύτιμος χρόνος που αφαιρείται από το κύριο έργο των επαγγελματιών υγείας: τη φροντίδα των ασθενών.
Σε αυτό το περιβάλλον, η τεχνολογία και η ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υποδομών αποτελούν κάτι παραπάνω από μια πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού. Είναι κρίσιμη προϋπόθεση για ένα πιο αποτελεσματικό, ανθεκτικό και βιώσιμο σύστημα υγείας.
Σύγχρονα ψηφιακά συστήματα για νοσοκομεία, βιοϊατρική έρευνα και ασφαλισμένους
Είναι, ωστόσο, σημαντικό ότι γίνεται σπουδαίο έργο στον ευρύτερο χώρο της υγείας, ώστε να ξεπεραστούν οι παθογένειες του παρελθόντος. Συμβάλλοντας στην προσπάθεια, η Netcompany υλοποιεί τρία έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που κινούνται σε όλο το φάσμα της υγειονομικής περίθαλψης: από την καλύτερη λειτουργία των νοσοκομείων και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, έως τη βιοϊατρική έρευνα και την πρόσβαση σε νέες θεραπείες.
Ανάμεσα στα έργα που παραδίδονται, βρίσκεται και το ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα των Νοσοκομείων, σχεδιασμένο για να υποστηρίξει το σύνολο των βασικών λειτουργιών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, από τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, χειρουργείων και φαρμακείων, έως τη βελτιστοποίηση των ροών ασθενών και την οικονομική διαχείριση. Το σύστημα αυτό έχει ήδη εγκατασταθεί σε 14 από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, συνολικής δυναμικότητας 7.830 κλινών, ενώ τον Νοέμβριο του 2025, ξεκίνησε η επέκτασή του και στο Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο και το Αρεταίειο Νοσοκομείο. Mε την ολοκλήρωση του έργου στο τέλος Ιουνίου, όλα τα νοσοκομεία μας θα συνδέονται με τις εθνικές υποδομές ψηφιακής υγείας, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική ροή της πληροφορίας, και συμβάλλοντας στην ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Σήμερα, περισσότεροι από 9.500 γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικοί υπάλληλοι αξιοποιούν καθημερινά αυτό το σύστημα, ενώ έχουν ήδη καταχωρηθεί περίπου 2 εκατομμύρια φάκελοι ασθενών.
Ακόμη ένα έργο στρατηγικής σημασίας, για το οποίο μάλιστα αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα AMPLIO της Netcompany είναι το Εθνικό Μητρώο Βιοϊατρικής Έρευνας, ένα σύστημα που συγκεντρώνει και παρακολουθεί το σύνολο της βιοϊατρικής έρευνας στη χώρα μας, όπως κλινικές δοκιμές φαρμάκων, έρευνες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κ.λπ. Η νέα αυτή ψηφιακή υποδομή ενισχύει τη διαφάνεια, βελτιώνει την εποπτεία και παρέχει μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα για τις έρευνες που γίνονται στην Ελλάδα, αναβαθμίζοντας τη θέση της στον διεθνή χάρτη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Η αξία του έργου για τον ασθενή είναι ουσιαστική: με την προσέλκυση νέων κλινικών μελετών, αυξάνεται και η πρόσβαση σε νέες θεραπείες, γεγονός πολύ σημαντικό, ειδικά σε περιπτώσεις ασθενών όπου μπορεί να μην υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές.
Τέλος, έχουμε τον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, τη νέα ψηφιακή πύλη του ΕΟΠΥΥ μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι αποκτούν πιο απλή και άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ασφάλιση και την υγειονομική τους εξυπηρέτηση. Μέσα από ένα νέο, πιο φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον, ο πολίτης μπορεί να έχει οργανωμένη πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες του φακέλου του, να βλέπει τις καταγεγραμμένες παροχές και δαπάνες που συνδέονται με τον ΑΜΚΑ του, να ενημερώνεται για υπηρεσίες που έχει λάβει και να εξυπηρετείται πιο γρήγορα χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, περιορίζοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.
Ήδη, το 81% των αιτημάτων των ασφαλισμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ στόχος είναι το ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 90%, ενισχύοντας περαιτέρω την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Παρότι τα έργα αυτά αφορούν διαφορετικούς τομείς της υγείας, ο σκοπός είναι κοινός: να μειώσουν την απόσταση ανάμεσα στον πολίτη και το σύστημα υγείας.
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