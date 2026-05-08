Ηλικιωμένος παραπάτησε και έπεσε στον Θερμαϊκό
Το λιμενικό έσπευσε στο σημείο, ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει

Ένας ηλικιωμένος ενώ απολάμβανε τη βόλτα του στην παραλία της Θεσσαλονίκης στο ύψος της οδού Μπότσαρη, παραπάτησε και έπεσε στη θάλασσα του Θερμαϊκού κόλπου.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το thestival σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (07/05) και σήμανε συναγερμό στο Λιμενικό.

Ωστόσο, το λιμενικό το οποίο έσπευσε στο σημείο δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς ο 71χρονος κατάφερε να βγει μόνος του και είναι καλά στην υγεία του.

