Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος με 3 τραυματίες στον Άραξο, η ανακοίνωση της ΥΠΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Άραξος Ατύχημα Δημοσιογράφοι

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του χθεσινού ατυχήματος στο αεροδρόμιο Αράξου, κατά την τελετή για την ονοματοδοσία αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI, διενεργεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και φορείς του αεροδρομίου.

Σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Αράξου, εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν και σε όσους κινδύνευσαν στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI.

Παράλληλα επισημαίνει πως άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος:

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης των δημοσιογράφων στον Άραξο

