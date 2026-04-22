Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε μάντρα οικοδομικών υλικών στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας, δείτε βίντεο
Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα - Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις, λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν μέσα στη μάντρα
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/4) σε μάντρα οικοδομικών υλικών στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας. Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις, λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν μέσα στη μάντρα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και πλέον επιχειρούν 24 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, ενώ παράλληλα συνδράμουν και εθελοντές. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Όπως φαίνεται στα βίντεο πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό καθιστώντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική και επικίνδυνη για κατοίκους της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eleftheriaonline.gr, λόγω της πυρκαγιάς και της επιχείρησης κατάσβεσης παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στο ρεύμα της Νέας Εισόδου προς Καλαμάτας.
Πηγή φωτογραφιών: kalamatanews.gr, tharrosnews.gr
