Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που είχε αφαιρέσει πάνω από 35 μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίες
Η ΕΛΑΣ μετά από επιχείρηση προχώρησε σε δύο επ' αυτοφόρω συλλήψεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ένας αστυνομικός τραυματίστηκε
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε πολυάριθμες περιπτώσεις κλοπών μετασχηματιστών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησε η ΕΛΑΣ, που έκανε δύο συλλήψεις.
Συγκεκριμένα, οι δράστες εντοπίστηκαν μετά από επιχείρηση της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκη, και συνελήφθησαν επ' αυτοφόρω.
Ειδικότερα, σήμερα τα ξημερώματα, οι προαναφερόμενοι εντοπίσθηκαν σε αγροτική περιοχή του δήμου Χαλκηδόνας, να επιχειρούν να κλέψουν μετασχηματιστή, πλην όμως στη θέα των αστυνομικών εισήλθαν σε όχημα αγροτικού τύπου και τράπηκαν σε φυγή.
Δείτε φωτογραφίες
Το όχημα ακινητοποιήθηκε σε οικισμό των Διαβατών και οι επιβαίνοντες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, πλην όμως οι δύο εξ’ αυτών συνελήφθησαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε ο 30χρονος, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματισθεί ελαφρά ένας αστυνομικός.
Στην καρότσα του οχήματος, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τις προηγούμενες ημέρες στο Α.Τ. Βόλβης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 πηνία χαλκού, που αφαιρέθηκαν από 3 ισάριθμους μετασχηματιστές καθώς και πλήθος εργαλείων, που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση μετασχηματιστών.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω, από αρχές Φεβρουαρίου έως 18 Απριλίου 2026, προέβησαν σε ακόμη 24 περιπτώσεις κλοπών μετασχηματιστών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνας.
Πρόκειται για Έλληνες ηλικίας 40 και 30 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη συνεργού τους, σχηματίσθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας δικογραφία, κατά περίσταση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη και εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου.
Σημειώνεται ότι, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας σχηματίσθηκε έτερη δικογραφία που αφορά την κλοπή 34 μετασχηματιστών κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου 2025-Ιανουαρίου 2026 στην ίδια περιοχή, η οποία υπεβλήθη στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές και όπως διαπιστώθηκε ένας εκ των δραστών είναι ο 40χρονος συλληφθείς.
Δείτε φωτογραφίες
Τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός
Δικογραφία για κλοπή 34 μετασχηματιστών
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα