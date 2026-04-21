Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που είχε αφαιρέσει πάνω από 35 μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
μετασχηματιστές ΔΕΔΔΗΕ Συλλήψεις Θεσσαλονίκη Εγκληματική οργάνωση

Η ΕΛΑΣ μετά από επιχείρηση προχώρησε σε δύο επ' αυτοφόρω συλλήψεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ένας αστυνομικός τραυματίστηκε

6 ΣΧΟΛΙΑ
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε πολυάριθμες περιπτώσεις κλοπών μετασχηματιστών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησε η ΕΛΑΣ, που έκανε δύο συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, οι δράστες εντοπίστηκαν μετά από επιχείρηση της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκη, και συνελήφθησαν επ' αυτοφόρω.

Ειδικότερα, σήμερα τα ξημερώματα, οι προαναφερόμενοι εντοπίσθηκαν σε αγροτική περιοχή του δήμου Χαλκηδόνας, να επιχειρούν να κλέψουν μετασχηματιστή, πλην όμως στη θέα των αστυνομικών εισήλθαν σε όχημα αγροτικού τύπου και τράπηκαν σε φυγή.

Δείτε φωτογραφίες
Τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός

Το όχημα ακινητοποιήθηκε σε οικισμό των Διαβατών και οι επιβαίνοντες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, πλην όμως οι δύο εξ’ αυτών συνελήφθησαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε ο 30χρονος, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματισθεί ελαφρά ένας αστυνομικός.

Κλείσιμο
Στην καρότσα του οχήματος, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τις προηγούμενες ημέρες στο Α.Τ. Βόλβης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 πηνία χαλκού, που αφαιρέθηκαν από 3 ισάριθμους μετασχηματιστές καθώς και πλήθος εργαλείων, που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση μετασχηματιστών.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω, από αρχές Φεβρουαρίου έως 18 Απριλίου 2026, προέβησαν σε ακόμη 24 περιπτώσεις κλοπών μετασχηματιστών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνας.

Πρόκειται για Έλληνες ηλικίας 40 και 30 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη συνεργού τους, σχηματίσθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας δικογραφία, κατά περίσταση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη και εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου.


Δικογραφία για κλοπή 34 μετασχηματιστών

Σημειώνεται ότι, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας σχηματίσθηκε έτερη δικογραφία που αφορά την κλοπή 34 μετασχηματιστών κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου 2025-Ιανουαρίου 2026 στην ίδια περιοχή, η οποία υπεβλήθη στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές και όπως διαπιστώθηκε ένας εκ των δραστών είναι ο 40χρονος συλληφθείς.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης