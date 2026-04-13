Ανήλικοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους μέχρι λιποθυμίας για τα μάτια μιας κοπέλας στις Κυκλάδες, δείτε βίντεο
Ανήλικοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους μέχρι λιποθυμίας για τα μάτια μιας κοπέλας στις Κυκλάδες, δείτε βίντεο
Το θύμα προσπαθούσε να ξεφύγει, όμως οι δράστες το καταδίωκαν και συνέχιζαν την επίθεση
Σοκαριστικές εικόνες καταγράφονται σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας έναν ανελέητο ξυλοδαρμό ανηλίκου από ομάδα νεαρών σε νησί των Κυκλάδων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, οι δράστες ηλικίας 16, 17 και 18 ετών επιτίθενται με ιδιαίτερη αγριότητα στο θύμα, σε κεντρική πλατεία του νησιού. Το βίντεο δείχνει τους νεαρούς να τον χτυπούν επανειλημμένα με κλωτσιές και μπουνιές στο πρόσωπο, ενώ το θύμα προσπαθεί μάταια να απομακρυνθεί.
Η κατάσταση κλιμακώνεται όταν ο ανήλικος δέχεται ισχυρό χτύπημα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει λιπόθυμος στο έδαφος. Οι δράστες ακούγονται να λένε «λιποθύμησε» και στη συνέχεια τον εγκαταλείπουν και διαφεύγουν.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προσφέρουν βοήθεια στο παιδί, το οποίο επανήλθε. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παρευρισκόμενοι καταγράφουν το περιστατικό με κινητά τηλέφωνα, ενώ άλλοι παρακολουθούν χωρίς να παρεμβαίνουν ή προβαίνουν σε ύβρεις, εντείνοντας την εικόνα αδιαφορίας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση φέρεται να έγινε «για τα μάτια» μιας κοπέλας, στοιχείο που αναδεικνύει την ένταση και τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, οι δράστες ηλικίας 16, 17 και 18 ετών επιτίθενται με ιδιαίτερη αγριότητα στο θύμα, σε κεντρική πλατεία του νησιού. Το βίντεο δείχνει τους νεαρούς να τον χτυπούν επανειλημμένα με κλωτσιές και μπουνιές στο πρόσωπο, ενώ το θύμα προσπαθεί μάταια να απομακρυνθεί.
Η κατάσταση κλιμακώνεται όταν ο ανήλικος δέχεται ισχυρό χτύπημα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει λιπόθυμος στο έδαφος. Οι δράστες ακούγονται να λένε «λιποθύμησε» και στη συνέχεια τον εγκαταλείπουν και διαφεύγουν.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προσφέρουν βοήθεια στο παιδί, το οποίο επανήλθε. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παρευρισκόμενοι καταγράφουν το περιστατικό με κινητά τηλέφωνα, ενώ άλλοι παρακολουθούν χωρίς να παρεμβαίνουν ή προβαίνουν σε ύβρεις, εντείνοντας την εικόνα αδιαφορίας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση φέρεται να έγινε «για τα μάτια» μιας κοπέλας, στοιχείο που αναδεικνύει την ένταση και τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό.
