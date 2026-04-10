Πλήθος πιστών στην Ακολουθία της Αποκαθήλωσης στον λόφο Γολγοθά της Κάτω Ξενιάς στη Μαγνησία
Με τη συμμετοχή εκατοντάδων πιστών και μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς θρησκευτικής ευλάβειας τελέστηκε και φέτος η Ακολουθία της Αποκαθήλωσης στον αποκαλούμενο λόφο Γολγοθά, που δεσπόζει πάνω από την Ιερά Μονή Παναγίας Κάτω Ξενιάς, στον Αλμυρό Μαγνησίας.
Την τελετή της Αποκαθήλωσης, καθώς και την αναπαράσταση της ταφής του Σώματος του Χριστού σε φυσική βραχώδη κρύπτη, πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνάτιος.
Η συγκεκριμένη εκκλησιαστική εκδήλωση αποτελεί μια ζωντανή αναπαράσταση της κορύφωσης του Θείου Δράματος και έχει τις ρίζες της στο 1976, όταν διοργανώθηκε για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου, Χριστόδουλου. Έκτοτε καθιερώθηκε ως ετήσιο έθιμο, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο πλήθος πιστών από διάφορες περιοχές της χώρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα