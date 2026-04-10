Δείτε εικόνες: Κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων ενόψει Πάσχα, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 245.000 ευρώ

• Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έχουν προχωρήσει, μέχρι στιγμής, σε 2.236 ελέγχους σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.Από αυτούς, οι 1.443 αφορούσαν στην εσωτερική αγορά, οι 760 σε εξαγωγές (τελωνεία, ψυκτικές αποθήκες κ.ο.κ.) και οι 33 σε λειτουργούντα σφαγεία εντός της Περιφέρειας Αττικής. Έγιναν 46 κατασχέσεις με συνολικό βάρος 11 τόνων ακατάλληλου κρέατος, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 146 συστάσεις συμμόρφωσης.Βάσει των στατιστικών στοιχείων, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι έλεγχοι στην αγορά αυξήθηκαν κατά 19% (1.212 το 2025) και στις εξαγωγές κατά 48% (512 το 2025), ενώ σχεδόν τριπλασιάστηκαν οι κατασχεθείσες ποσότητες κρεάτων (3,8 τόνοι το 2025).• Τέλος, οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας έχουν προχωρήσει σε 1.012 ελέγχους.Ενδεικτικά, οι 404 αφορούσαν σε υπηρεσίες εστίασης, οι 267 σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι 136 σε κομμωτήρια και οι 121 σε καταστήματα τροφίμων, ενώ έγιναν και 948 έλεγχοι για εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι που διεξάγονται, αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής κ.α.