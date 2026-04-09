Πέθανε ο Νίκος Κυριαζίδης, ιδιοκτήτης του θρυλικού νυχτερινού κέντρου «Scorpios» στη Θεσσαλονίκη

Μαζί εντόπισαν ένα κτίριο στη Νεάπολη και γεννήθηκε η ιδέα δημιουργίας ενός μουσικού κέντρου με ζωντανή ελληνική μουσική. Η επιλογή της περιοχής θεωρήθηκε ριψοκίνδυνη για την εποχή, καθώς βρισκόταν εκτός του βασικού πυρήνα διασκέδασης της πόλης. Παρ’ όλα αυτά, το εγχείρημα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά στέκια της Θεσσαλονίκης.Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη του επαφή με τη μουσική ήταν μέσα από την εκκλησία, όπου έψελνε σε νεαρή ηλικία.Το όνομα «Scorpios» το εμπνεύστηκε η τραγουδίστρια Πολύ Μαρίνου, σε μια περίοδο που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή τα ονόματα νυχτερινών κέντρων εμπνευσμένα από τα ζώδια.Με την πάροδο των χρόνων, ο «Scorpios» εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ιστορικά και δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη διασκέδαση της πόλης.Στη σκηνή του εμφανίστηκαν πολλά γνωστά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, συμβάλλοντας στη δημιουργία της ιδιαίτερης ταυτότητας του χώρου και καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς της νυχτερινής ζωής.Για δεκαετίες, το «Scorpios» συνδέθηκε με μεγάλες επιτυχίες, ζωντανή μουσική και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της διασκέδασης της Θεσσαλονίκης.