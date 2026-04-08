Ζεστός ο καιρός σήμερα και τοπικές βροχές από το απόγευμα - Η αναλυτική πρόβλεψη του Τσατραφύλλια για τις επόμενες μέρες

Με αστάθεια και χαμηλότερες θερμοκρασίες θα κυλήσει ο καιρός όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα , σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.

Ο καιρός από τον Γιώργο Τσατραφύλλια:

Κλείσιμο

Πιο αναλυτικά για σήμεραμετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο.Η θερμοκρασία σε πτώση με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 20-21 βαθμούς στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Επιπλέον η ψύχρα το βράδυ θα διατηρηθεί με τον υδράργυρο να φτάνει σε μονοψήφιες τιμές .Οι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στα θαλάσσια ταξίδια και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με βοριάδες που θα φτάσουν τα 4 μποφόρ Ευβοϊκό αλλά και τα 5 μποφόρ στο Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς.Ηλιοφάνεια αναμένεται και στη. Βαρδάρης μέχρι 6 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς.Τηνκαι τηνθα αυξηθεί η συννεφιά και η μεσημεριανή αστάθεια, κυρίως στα ορεινά, οι βοριάδες δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες , ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.Για τοκαι την, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν περισσότερο κρύο, ενώ οι όποιες βροχές δεν φαίνεται να επηρεάζουν το βράδυ της Αναστάσεως και το ψήσιμο του οβελία!