Ζεστός ο καιρός σήμερα και τοπικές βροχές από το απόγευμα - Η αναλυτική πρόβλεψη του Τσατραφύλλια για τις επόμενες μέρες
Ζεστός ο καιρός σήμερα και τοπικές βροχές από το απόγευμα - Η αναλυτική πρόβλεψη του Τσατραφύλλια για τις επόμενες μέρες
Η πρόβλεψη του φυσικού-μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια στο protothema
Με αστάθεια και χαμηλότερες θερμοκρασίες θα κυλήσει ο καιρός όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.
Πιο αναλυτικά για σήμερα Μεγάλη Τετάρτη μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο.
Η θερμοκρασία σε πτώση με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 20-21 βαθμούς στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Επιπλέον η ψύχρα το βράδυ θα διατηρηθεί με τον υδράργυρο να φτάνει σε μονοψήφιες τιμές .
Οι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στα θαλάσσια ταξίδια και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.
Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με βοριάδες που θα φτάσουν τα 4 μποφόρ Ευβοϊκό αλλά και τα 5 μποφόρ στο Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς.
Ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη. Βαρδάρης μέχρι 6 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς.
Την Μεγάλη Πέμπτη και την Μεγάλη Παρασκευή θα αυξηθεί η συννεφιά και η μεσημεριανή αστάθεια, κυρίως στα ορεινά, οι βοριάδες δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες , ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.
Για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν περισσότερο κρύο, ενώ οι όποιες βροχές δεν φαίνεται να επηρεάζουν το βράδυ της Αναστάσεως και το ψήσιμο του οβελία!
Πιο αναλυτικά για σήμερα Μεγάλη Τετάρτη μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο.
Η θερμοκρασία σε πτώση με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 20-21 βαθμούς στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Επιπλέον η ψύχρα το βράδυ θα διατηρηθεί με τον υδράργυρο να φτάνει σε μονοψήφιες τιμές .
Οι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στα θαλάσσια ταξίδια και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.
Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με βοριάδες που θα φτάσουν τα 4 μποφόρ Ευβοϊκό αλλά και τα 5 μποφόρ στο Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς.
Ο καιρός από τον Γιώργο Τσατραφύλλια:
Ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη. Βαρδάρης μέχρι 6 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς.
Την Μεγάλη Πέμπτη και την Μεγάλη Παρασκευή θα αυξηθεί η συννεφιά και η μεσημεριανή αστάθεια, κυρίως στα ορεινά, οι βοριάδες δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες , ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.
Για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν περισσότερο κρύο, ενώ οι όποιες βροχές δεν φαίνεται να επηρεάζουν το βράδυ της Αναστάσεως και το ψήσιμο του οβελία!
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
