Φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας στην Καλαμαριά, καταστράφηκαν ένα αυτοκίνητο και τρεις μηχανές
Στην οδό Παστέρ η πολυκατοικία στην οποία εκδηλώθηκε η φωτιά
Φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας ξέσπασε το βράδυ στην Καλαμαριά.
Συγκεκριμένα η φωτιά ξέσπασε 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας σε πιλοτή πολυκατοικίας στην οδό Παστέρ.
Από τη φωτιά κάηκε ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο και προκλήθηκαν ζημιές σε δύο μηχανές και ένα σκούτερ.
Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Για τα αιτία της πυρκαγιάς πραγματοποιεί έρευνα το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Φωτογραφία: makthes.gr
