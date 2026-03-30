Εμφανίστηκε αυτοβούλως στον ανακριτή το άτομο που ήταν παρέα με τον Κλεομένη - Θα απολογηθεί την Παρασκευή για τη δολοφονία του 20χρονου
Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη είναι προφυλακισμένος και σήμερα εκτάκτως οδηγήθηκε ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας, όπου απολογήθηκε
Στον ανακριτή στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε σήμερα αυτοβούλως το δεύτερο άτομο που ήταν το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας μαζί με τον Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.
Σύμφωνα με δήλωση στο protothema.gr του δικηγόρου της οικογένειας του Κλεομένη, Νίκου Αλεξανδρή «εμφανίστηκε στην κυρία ανακρίτρια και θα απολογηθεί την Παρασκευή».
Το μοιραίο βράδυ της 12ης Μαρτίου ο Κλεομένης κατέρρευσε σε πεζοδρόμιο της Καλαμαριάς μετά από δύο μαχαιριές που είχε δεχτεί από έναν 23χρονο ενώ σε βίντεοληπτικό υλικό φαίνεται ότι μαζί του ήταν δύο ακόμα άτομα. Το ένα από αυτά, 19 ετών ο οποίος είναι προφυλακισμένος για βαρειά σκοπούμενη σωματική βλάβη ενώ η αστυνομία δεν είχε καταφέρει όλο αυτό το διάστημα να εντοπίσει το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη καθώς φορούσε full face.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι προ ημερών ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης με δηλώσεις του από τη Θεσσαλονίκη είχε αναφέρει για το αιματηρό και θανατηφόρο συμβάν ότι «η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου».
