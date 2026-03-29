Θρίλερ με τον θάνατο του 82χρονου στη Θεσσαλονίκη: Ήταν για ώρες νεκρός στο σπίτι του, χωρίς βοήθεια από την 77χρονη σύζυγό του
Ο ιατροδικαστής φαίνεται πως δεν αποκλείει την εγκληματική ενέργεια, ωστόσο οι αρμόδιοι αναφέρουν ότι τα αίτια του θανάτου θα γίνουν γνωστά από τη νεκροψία-νεκροτομή

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη μετά τον θάνατο του ηλικιωμένου που τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν στα δικαστήρια με την 77χρονη σύζυγό του την οποία είχε κατηγορήσει για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να βρισκόταν για ώρες πεσμένος μέσα στην κατοικία τους, χωρίς να του παρασχεθεί βοήθεια. Ο ιατροδικαστής φαίνεται πως δεν αποκλείει την εγκληματική ενέργεια, ωστόσο οι αρμόδιοι αναφέρουν ότι τα αίτια του θανάτου θα γίνουν γνωστά από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Η ηλικιωμένη είχε συλληφθεί πρόσφατα από τις αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όμως κρίθηκε αθώα από Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης λόγω αμφιβολιών.

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει με σαφήνεια τα αίτια θανάτου, με αποτέλεσμα να αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στην υπόθεση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση, αναφέρεται ότι ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στην οικία του, ενώ συνελήφθη η σύζυγός του για παράβαση του άρθρου 307 Π.Κ. περί παράλειψης προσφοράς βοήθειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Απογευματινές ώρες σήμερα (28-03-2026) βρέθηκε νεκρός στην οικία του στην περιοχή των Κουφαλίων 82χρονος ημεδαπός. Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής. Συνελήφθη η 77χρονη σύζυγός του για παράβαση του άρθρου 307 Π.Κ. (παράλειψη προσφοράς βοήθειας).
