Σοφία Ζαχαράκη: Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας
Το δικό της μήνυμα έστειλε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Με την προτροπή να δουν τις Πανελλαδικές εξετάσεις στην πραγματική τους διάσταση, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απευθύνεται στους υποψηφίους, που ξεκινούν αύριο 29 Μαϊου να δίνουν την δική τους «μάχη» για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στο μήνυμά της, η κυρία Ζαχαράκη δεν παραγνωρίζει τον κόπο, την προσπάθεια αλλά και την αγωνία που συνοδεύει την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές. Ούτε και τη σημασία τους. Την ίδια στιγμή, όμως, διαχωρίζει τις βαθμολογικές επιδόσεις των μαθητών σε μία συγκεκριμένη εξεταστική δοκιμασία από την αξία τους ως προσωπικότητες.
Σε κάθε περίπτωση, οι Πανελλαδικές είναι μία πολύ σημαντική στιγμή της ζωής των υποψηφίων, αλλά όχι η καθοριστική για το μέλλον τους, αφού οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά στον καθένα είναι πολύ περισσότεροι από όσους μπορεί να φανταστεί σήμερα.
Κλείνοντας, η υπουργός εκφράζει τη συμπαράστασή της σε όλους όσους συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές και τους εύχεται επιτυχία.
Ξέρω καλά ότι αυτή η περίοδος είναι απαιτητική και φορτισμένη για πολλές και πολλούς από εσάς.
Θέλω όμως σήμερα να σας πω κάτι ουσιαστικό:
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας.
Ένας βαθμός αποτυπώνει μια προσπάθεια σε μια συγκεκριμένη ημέρα και σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί να αποτυπώσει την αξία σας ως ανθρώπων, τη δύναμη του χαρακτήρα σας, τα ταλέντα σας ή όλα όσα μπορείτε να πετύχετε παρακάτω στη ζωή σας.
Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι η προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Οι ώρες που αφιερώσατε. Οι δυσκολίες που ξεπεράσατε. Οι στιγμές που κουραστήκατε αλλά συνεχίσατε.
Και γι’ αυτό πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι για τον εαυτό σας.
Το μήνυμα της υπουργού ΠαιδείαςΣε λίγες ημέρες θα βρεθείτε σε μια αίθουσα σαν αυτή, για να ολοκληρώσετε μια μεγάλη διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, αγωνία, κούραση, επιμονή και όνειρα.
Το άγχος που αισθάνεστε είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι νοιάζεστε, ότι προσπαθήσατε, ότι δώσατε τον καλύτερό σας εαυτό. Εμπιστευθείτε την προετοιμασία σας, κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας.
Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη:
Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους απ’ όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα.
Ανήκετε στις γενιές που δεν σας φοβίζουν οι αλλαγές, τις κυνηγάτε, προετοιμάζεστε γι’ αυτές και τις προετοιμάζετε.
Οι οικογένειές σας, οι εκπαιδευτικοί σας και όλοι εμείς στεκόμαστε δίπλα σας με εμπιστοσύνη, πίστη και περηφάνια.
Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
