Νεκρός εντοπίστηκε 33χρονος που αγνοούταν στη Μεσσηνία, έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό
Ο άνδρας από την περιοχή της Μεγαλόπολης είχε εξαφανιστεί από το απόγευμα της Τετάρτης (27/5)

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/5) ένας 33χρονος οδηγός που αγνοούταν από χθες το απόγευμα από την περιοχή της Μεγαλόπολης, στη Μεσσηνία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του messinialive.gr, το αυτοκίνητό του βρέθηκε σήμερα το πρωί από διερχόμενο πολίτη σε γκρεμό στην Άνω Άμφεια και στη συνέχεια ενημέρωσε την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οργανώθηκε επιχείρηση ανάσυρσης του 33χρονου, η οποία διήρκεσε αρκετές ώρες, καθώς το σημείο που έπεσε το όχημα ήταν δύσβατο. Ο άνδρας εντοπίστηκε εκτός του αυτοκινήτου.

Έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού διεξάγουν οι Αρχές.

