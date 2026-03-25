Επεισοδιακή σύλληψη μετά από καταδίωξη 23χρονου Βούλγαρου στη Θεσσαλονίκη, αναζητείται ο συνεργός του
Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη τα ξημερώματα της Τετάρτης ενός 23χρονου Βούλγαρου σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για κλοπή οχήματος από επιχείρηση με τον 23χρονο Βούλγαρο και έναν ομοεθνή συνεργό του που αναζητείται, να επιχειρούν να αφαιρέσουν ένα ακόμα όχημα χωρίς όμως να τα καταφέρνουν.
Το κλεμμένο όχημα εντοπίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις της Άμεσης Δράσης κοντά στα ΕΛΠΕ. Όταν, όμως, οι αστυνομικοί επιχειρήσαν να ακινητοποιήσουν το όχημα, ο οδηγός του πάτησε γκάζι.
Ακολούθησε καταδίωξη από το πλήρωμα της Άμεσης Δράσης με τη συνδρομή στελεχών της ΟΠΚΕ. Στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε έναν 23χρονο Βούλγαρο. Το δεύτερο άτομο που επέβαινε στο όχημα κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις Αρχές προκειμένου να συλληφθεί.
Σε βάρος του 23χρονου αλλά και του ατόμου που αναζητείται σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κλοπής και της απείθειας.
