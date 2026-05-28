Νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης από την Frontex, εντοπίστηκαν 2 λέμβοι με 98 επιβαίνοντες
Προβληματισμό προκαλούν οι συνεχείς αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με συνολικά 98 μετανάστες, σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης, με τη συνδρομή πλοίου της δύναμης της Frontex.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα σκάφη εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 5 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδος και 28 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.

Οι αλλοδαποί επιβαίνοντες περισυλλέγονται και μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Λιμάνι Σούδας, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.

Στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων εντάσεως 4 μποφόρ, οι οποίοι δεν εμπόδισαν την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησαν τα δύο σκάφη το ταξίδι τους προς την Κρήτη, καθώς και για το δίκτυο που ενδέχεται να εμπλέκεται στη μεταφορά των επιβαινόντων.
