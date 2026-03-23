Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον GEDI, κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, εκδίδει και τη La Repubblica

Σε συμφωνία εξαγοράς του της GEDI, του κορυφαίου οργανισμού Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, από την EXOR, της οικογενείας Ανιέλι προχώρησε ο Όμιλος Antenna.

Μεταξύ άλλων περιέρχονται στον Όμιλο Antenna η ιστορική εφημερίδα La Repubblica, 15 websites, 3 ραδιοφωνικοί σταθμοί, μία διαφημιστική εταιρεία και μία τηλεοπτική streaming πλατφόρμα.

Ειδικότερα, στο deal περιλαμβάνονται εκτός της εφημερίδας La Repubblica, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Radio Deejay, Radio Capital και m2o, τα Μέσα HuffPost Italia, National Geographic και Limes, και η διαφημιστική εταιρεία Manzoni.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου Antenna η συμφωνία αποτελεί μία ακόμη στρατηγική κίνηση του Antenna, ο οποίος συνεχίζει να επεκτείνει τη διεθνή παρουσία του στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επενδύοντας σε καταξιωμένα Μέσα με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

«Η ένταξη της GEDI στον Όμιλο Antenna οδηγεί στη δημιουργία ενός οργανισμού ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με παγκόσμια εμβέλεια και τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης διεθνώς. Η κορυφαία επενδυτική κίνηση αποτελεί στρατηγική επιλογή του Θοδωρή Κυριακού και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός οργανωμένου και συνεκτικού σχεδίου, με στόχο να καταστήσει τον Όμιλο Antenna έναν διεθνή πρωταγωνιστή» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία του στα media, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, ο Antenna θα διευρύνει τη δραστηριότητα της GEDI, καθιερώνοντάς την ως έναν ισχυρό, διεθνή Όμιλο που προωθεί την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Παράλληλα, θα προχωρήσει σε νέες επενδύσεις για την ανάπτυξη της La Repubblica, επεκτείνοντας την παρουσία της σε νέες αγορές και αναδεικνύοντας το βραβευμένο δημοσιογραφικό έργο των συντακτών της.

Σημαντική θέση στη στρατηγική του Antenna έχει η ανάπτυξη των ραδιοφωνικών σταθμών της GEDI. Σε συνδυασμό με τα δικά του επιτυχημένα ραδιόφωνα στην Ευρώπη, στοχεύει να δημιουργήσει έναν δυναμικό ραδιοφωνικό κόμβο για την Περιοχή της Μεσογείου. Επιπλέον, θα αναπτύξει την παραγωγή ντοκιμαντέρ, τις πλατφόρμες streaming, τα podcasts, τη μουσική παραγωγή και διανομή, την εκπαίδευση και τον κινηματογράφο – τομείς στους οποίους ο Antenna διαθέτει τεράστια εμπειρία και ρεκόρ επιτυχημένων επενδύσεων.

Ο Όμιλος Antenna, στηρίζοντας την έγκυρη ενημέρωση, θα εντάξει νέες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές στον δημοσιογραφικό οργανισμό της GEDI, ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τους Ιταλούς δημοσιογράφους, οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινό 500 εκατομμυρίων μέσω του δικτύου και των στρατηγικών συνεργασιών του. Αντίστοιχα, θα ενδυναμώσει τις υφιστάμενες συνεργασίες της GEDI στην Ιταλία, με τη Huffington Post, το National Geographic και άλλα διεθνή μέσα. Ο Antenna βρίσκεται, ήδη, σε συζητήσεις με τους στρατηγικούς του συνεργάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την ένταξη νέων brands ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στο χαρτοφυλάκιο της GEDI.

Οι προοπτικές που δημιουργούνται μέσα από αυτή την εξαγορά είναι πολύ μεγάλες. Ο Antenna θα αναπτύξει την ψηφιακή πλατφόρμα mymovies.it της GEDI, συνδέοντάς τη με τις δικές του streaming πλατφόρμες, και θα επεκτείνει τη δραστηριότητά του στον κινηματογράφο και στην Ιταλία, αξιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία του και σε αυτόν τον τομέα. Μέσα από το χαρτοφυλάκιο της GEDI και την υψηλή απήχηση των ραδιοφωνικών της σταθμών, θα ενισχύσει, επίσης, τη δραστηριότητά του στη μουσική παραγωγή και διανομή. Τέλος, μέσω των συνεργασιών του με κορυφαίους διεθνείς παρόχους περιεχομένου, όπως το Netflix, θα διευρύνει τη διανομή των ντοκιμαντέρ της GEDI σε παγκόσμια κλίμακα.

Με την εξαγορά της GEDI, ο Όμιλος Antenna διευρύνει σημαντικά τη διεθνή και Ευρωπαϊκή του δραστηριότητά. Μέσα από μία πορεία 38 ετών με επιτυχημένες και συνεχείς επενδύσεις, σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους ενημέρωσης και ψυχαγωγίας παγκοσμίως, διαθέτοντας 37 κανάλια ελεύθερης και συνδρομητικής τηλεόρασης, δύο streaming πλατφόρμες, καθώς και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία.

Σχετικά με τον Όμιλο Antenna

Ο Όμιλος Antenna ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί έναν κορυφαίο οργανισμό ενημέρωσης, περιεχομένου και ψυχαγωγίας, διεθνώς. Διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο Μέσων, το οποίο συμπεριλαμβάνει την τηλεόραση (ελεύθερη και συνδρομητική), υπηρεσίες streaming, αίθουσες κινηματογράφου, εκδηλώσεις, εκπαίδευση, περιεχόμενο, παραγωγή, ψηφιακά Μέσα, ηλεκτρονικό εμπόριο, ραδιόφωνο και μουσική. Με τα 37 κανάλια του και τις 2 ψηφιακές πλατφόρμες του, έχει απευθείας πρόσβαση σε 140 εκατομμύρια πληθυσμό, ενώ, μέσω των συνεργατών του, φτάνει τα 500 εκατομμύρια συνολικά.

Ο Antenna επεκτείνει διαρκώς τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, έχει εξαγοράσει τη Village Roadshow Ελλάς, το μεγαλύτερο δίκτυο κινηματογραφικών αιθουσών στη χώρα, έχει συστήσει μία νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής ταινιών, και έχει δημιουργήσει την ελληνική ψηφιακή συνδρομητική πλατφόρμα ANT1+, που στηρίζει Έλληνες δημιουργούς και μεταδίδει σε αποκλειστικότητα παγκόσμιες αθλητικές διοργανώσεις, όπως η Formula 1.

Παράλληλα, ο Όμιλος Antenna έχει μία επιτυχημένη επενδυτική πορεία παγκοσμίως και φημίζεται για την αξιοπιστία, την ακεραιότητα και την καινοτομία του. Μεταξύ άλλων, είναι μέτοχος στη Raine Group, την παγκόσμια επενδυτική τράπεζα με εξειδίκευση στους τομείς της τεχνολογίας, των ΜΜΕ, της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού. Επίσης, έχει επενδύσει στην Imagine Entertainment, την εμβληματική εταιρεία παραγωγής του Hollywood, στην TelevisaUnivision, τον μεγαλύτερο οργανισμό ισπανόφωνων Μέσων και περιεχομένου διεθνώς, και στη Semafor, την ανεξάρτητη, ταχέως αναπτυσσόμενη και με παγκόσμια επιρροή πλατφόρμα ενημέρωσης των ΗΠΑ, που έχει καθιερωθεί για τα επιδραστικά fora πολιτικού και επιχειρηματικού διαλόγου που διοργανώνει.

Το 2025, πιστός στη δέσμευσή του να στηρίζει και να προωθεί τον διάλογο, ο Όμιλος Antenna ένωσε τις δυνάμεις του με το Atlantic Council, το κορυφαίο think tank των ΗΠΑ, για τη δημιουργία του Europe–Gulf Forum. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία ενώνει, για πρώτη φορά, αρχηγούς κρατών, πρωθυπουργούς, policy makers, κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματικούς ηγέτες, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας και των οικονομικών σχέσεων των δύο περιοχών.

Με στόχο την υπεύθυνη, έγκυρη και πολυσυλλεκτική ενημέρωση και ψυχαγωγία του κοινού, ο Όμιλος Antenna, συνεχίζει να επεκτείνεται σταθερά σε νέες αγορές, εντοπίζοντας διαρκώς ευκαιρίες ανάπτυξης.

Σχετικά με την GEDI GRUPPO EDITORIALE

Η GEDI Gruppo Editoriale αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους media στην Ιταλία, με ισχυρή παρουσία τόσο στον έντυπο όσο και στον ψηφιακό τομέα. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται εκδόσεις όπως η La Repubblica, τα Limes, HuffPost, il Venerdì, Specchio, D και Door, και άλλα.

Παράλληλα, η GEDI συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους ραδιοφωνικούς ομίλους σε εθνικό επίπεδο, με κορυφαία brands όπως το Radio Deejay, καθώς και τα Radio Capital και m2o.

Μέσω της πλατφόρμας OnePodcast, η GEDI αποτελεί επίσης τον μεγαλύτερο παραγωγό ψηφιακού ηχητικού περιεχομένου στην Ιταλία, ενώ δραστηριοποιείται και στον τομέα της πολυκαναλικής διαφήμισης μέσω της A. Manzoni & C. S.p.A.