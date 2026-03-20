Βέροια: Ομολόγησε ο 20χρονος τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ
Βέροια: Ομολόγησε ο 20χρονος τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ
Ο 20χρονος είχε ραντεβού το βράδυ της Τετάρτης με την νεαρή γυναίκα - Μετά την προσαγωγή του ο ίδιος φαίνεται ότι ομολόγησε πως την χτύπησε κατά τη διάρκεια λεκτικού καβγά
Τον ξυλοδαρμό της 24χρονη γυναίκας που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου φαίνεται ότι ομολόγησε ο άντρας που προσήχθη το πρωί της Παρασκευής στην ασφάλεια της Βέροιας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 20χρονος είχε ραντεβού το βράδυ της Τετάρτης με τη νεαρή γυναίκα καθώς γνωρίζονταν. Μετά την προσαγωγή του ως ύποπτο, ο ίδιος φαίνεται ότι ομολόγησε πως την χτύπησε κατά τη διάρκεια λεκτικού καβγά.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Θα οδηγηθεί σε ανακριτή για να απολογηθεί.
Ο 20χρονος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των αστυνομικών ότι το θύμα ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη και ότι εκείνος ανταπέδωσε πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Οι δύο τους φαίνεται ότι είχαν φιλικές σχέσεις.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στις Δικαστικές Αρχές και να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.
Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, και παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παπαγεωργίου. Η νεαρή φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι η κατάσταση της είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπο και το κεφάλι.
Την κοπέλα εντόπισαν αιμόφυρτη και σε άθλια κατάσταση γύρω στις 22:00 το βράδυ περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ακολούθησε η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.
Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 20χρονου από την έρευνα που έγινε στο κινητό τηλέφωνο του θύματος καθώς φαίνεται πώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε η γυναίκα πριν βρεθεί βαριά τραυματισμένη. Η συσκευή έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 20χρονος είχε ραντεβού το βράδυ της Τετάρτης με τη νεαρή γυναίκα καθώς γνωρίζονταν. Μετά την προσαγωγή του ως ύποπτο, ο ίδιος φαίνεται ότι ομολόγησε πως την χτύπησε κατά τη διάρκεια λεκτικού καβγά.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Θα οδηγηθεί σε ανακριτή για να απολογηθεί.
Ο 20χρονος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των αστυνομικών ότι το θύμα ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη και ότι εκείνος ανταπέδωσε πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Οι δύο τους φαίνεται ότι είχαν φιλικές σχέσεις.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στις Δικαστικές Αρχές και να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.
Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, και παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παπαγεωργίου. Η νεαρή φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι η κατάσταση της είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπο και το κεφάλι.
Την κοπέλα εντόπισαν αιμόφυρτη και σε άθλια κατάσταση γύρω στις 22:00 το βράδυ περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ακολούθησε η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.
Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 20χρονου από την έρευνα που έγινε στο κινητό τηλέφωνο του θύματος καθώς φαίνεται πώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε η γυναίκα πριν βρεθεί βαριά τραυματισμένη. Η συσκευή έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
