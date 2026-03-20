Πρώτος ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην πανελλαδική κατάταξη των δήμων
Την πρώτη θέση στη συγκριτική επισκόπηση βάσει επιδόσεων της πλατφόρμας deiktesota.gov.gr καταλαμβάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ όλων των δήμων της χώρας, με συνολική επίδοση 0,67, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην πλατφόρμα.
Η επίδοση αυτή αναδεικνύει και επιβραβεύει τη σταθερή προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διαρκή αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με μετρήσιμο αποτύπωμα σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας του Δήμου.
Ιδιαίτερα υψηλές είναι οι επιδόσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Κοινωνική Προστασία (0,87) και στην Οικονομική Λειτουργία (0,78), ενώ θετική είναι η καταγραφή και σε τομείς όπως οι Πολιτιστικές Υποδομές και Υπηρεσίες (0,68), η Προσχολική Αγωγή - ΚΔΑΠ (0,68) και το Περιβάλλον και τα Απορρίμματα (0,66).
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε σχετικά: «Η πρώτη θέση για τον Δήμο Θεσσαλονίκης αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται σε κρίσιμους τομείς της δημοτικής λειτουργίας. Συνεχίζουμε με ευθύνη, επιμονή και αποφασιστικότητα, ώστε η πόλη μας να γίνεται καθημερινά πιο λειτουργική, πιο αποτελεσματική και να βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών».
