Αθωώθηκε ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη στα Άνω Πατήσια, ένοχος για οπλοφορία ο οδηγός της μηχανής
ΕΛΛΑΔΑ
Μαχαίρι Τράπερ Άνω Πατήσια

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο για οπλοφορία τον οδηγό της μηχανής, ο οποίος ομολόγησε πως αυτός είχε μαζί του το μαχαίρι

Βασιλική Κόκκαλη
Αθωωτική απόφαση για γνωστό τράπερ, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στα Άνω Πατήσια εξέδωσε σήμερα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ειδικότερα ο κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος για το αδίκημα της οπλοφορίας, μια κατηγορία που του απαγγέλθηκε καθώς μετά από αστυνομικό έλεγχο στη μηχανή που επέβαινε, εντοπίστηκε ένα μαχαίρι 20 εκατοστών.

Αντίθετα, το δικαστήριο έκρινε ένοχο για οπλοφορία τον οδηγό της μηχανής, ο οποίος ομολόγησε πως αυτός είχε μαζί του το μαχαίρι. Στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 1 έτους και χρηματική ποινή 800 ευρώ με αναστολή.

Στην απολογία του σήμερα στο δικαστήριο ο οδηγός της μηχανής ανέφερε: «Ήμουν στο σπίτι της αδερφής μου και τη βοηθούσα, να ετοιμάσει τις κούτες για τη μετακόμιση. Σαν χαζός είχα ξεχάσει πάνω μου το μαχαίρι την ώρα που κατεβήκαμε να πάρω τσιγάρα. Είδα τους αστυνομικούς, φοβήθηκα και το πέταξα».

Από την πλευρά του ο γνωστός τράπερ υποστήριξε: «Πήγα να βοηθήσω στη μετακόμιση, πήγαμε για τσιγάρα, κατά λάθος ο φίλος μου ξεχάστηκε και είχε πάνω του το μαχαίρι που είχε μαζί του για να σκίζει τις κούτες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης