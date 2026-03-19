Βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί ακολουθούν το μηχανάκι με τον γνωστό τράπερ που συνελήφθη στα Άνω Πατήσια
Ένας 27χρονος, γνωστός τράπερ, με πλούσιο, ποινικό παρελθόν είναι το ένα από τα δύο άτομα που συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στα Άνω Πατήσια ενώ επέβαιναν σε μια μηχανή μετά από καταδίωξη με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι της Τετάρτης οι Αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 26χρονο οδηγό της μηχανής να σταματήσει για έλεγχο στην οδό Καυτατζόγλου αλλά εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.
Ακολούθησε μια καταδίωξη στους γύρω δρόμους με τους Αστυνομικούς να ακολουθούν την "ύποπτη" μηχανή και τελικά να την ακινητοποιούν επί της οδού Δημητρίου Ράλλη.
Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται το μαύρο μηχανάκι, το οποίο οδηγάει ο 26χρονος και πίσω βρίσκεται ο τράπερ, να κινείται επί της οδού Καυτατζόγλου, στο ρεύμα προς Αχαρνών, και να στρίβει δεξιά προς τη Δημητρίου Ράλλη.
Από πίσω ακολουθούν οι δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίες κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ένας από τους δύο επιβαίνοντες πέταξε στο δρόμο ένα μαχαίρι ώστε να το ξεφορτωθεί.
Αρχικά, οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. δεν συνέλαβαν τους δύο νεαρούς αλλά μόλις ένας Αστυνομικός εντόπισε το μαχαίρι κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο τους πέρασαν χειροπέδες και τους οδήγησαν στο Τμήμα.
Εκεί διαπιστώθηκε πώς ο 27χρονος είναι γνωστό όνομα της τραπ σκηνής ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για μια υπόθεση ξυλοδαρμού με θύμα έναν 23χρονο φοιτητή στη Θεσσαλονίκη, το 2024.
