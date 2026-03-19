Απάτη με μηνύματα για δήθεν επιστροφή χρημάτων καταγγέλλει ο ΕΟΠΥΥ, πώς να αναγνωρίσετε το παραπλανητικό SMS
ΕΛΛΑΔΑ
Μηνύματα ΕΟΠΥΥ Κινητά τηλέφωνα Απάτη Παραπλανητικά SMS

Δείτε το SMS-παγίδα που στέλνουν οι απατεώνες - Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε τέτοιο μήνυμα

Προσοχή εφιστά ο ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) για τα παραπλανητικά μηνύματα που αποστέλλονται σε κινητά τηλέφωνα ασφαλισμένων και υπόσχονται δήθεν «επιστροφή χρημάτων».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, πρόκειται για μηνύματα που φαινομενικά προέρχονται από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς φέρουν το λογότυπό του και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στόχος τους είναι να παροτρύνουν τους παραλήπτες να πατήσουν έναν σύνδεσμο για να προχωρήσει η διαδικασία, ο οποίος, όμως, στην πραγματικότητα οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών σας κωδικών ή άλλων προσωπικών σας δεδομένων.

Πώς να αναγνωρίσετε το παραπλανητικό μήνυμα:

1. Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε
- @eopyy.gov.gr. Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων είναι @client.com,
- @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.λπ.

2. Γενική Προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση ("Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η") αντί του ονοματεπωνύμου σας.

3. Αίτημα για Στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.

4. Αίσθημα Επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να σας πιέσει να δράσετε άμεσα.

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε τέτοιο μήνυμα:

1. Μην πατήσετε κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.
2. Μην απαντήσετε στο μήνυμα.
3. Ακόμη και αν πατήσετε στον σύνδεσμο ή απαντήσετε στο μήνυμα, μην δώσετε κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.
4. Διαγράψτε άμεσα το απατηλό μήνυμα.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη πατήσει τον σύνδεσμο και έχετε εισάγει στοιχεία:

- Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με την τράπεζά σας.
- Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχετε χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).

5. Παρακολουθείτε στενά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών.

Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε οποιοδήποτε τέτοιου είδους μήνυμα αξιοποιώντας τα σημάδια αναγνώρισης τέτοιων μηνυμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω.
