Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Παράξενο πράγμα οι αναμνήσεις: Στοιχειώνουν ακόμη και εκείνους που δεν βίωσαν τον τρόμο και το σοκ. Όμως, πολύ συχνά το μυαλό δημιουργεί την εικόνα του κακού, φτάνοντας να πειστεί ότι συνέβη μπροστά στα μάτια του.Πολυβραβευμένη, με πολλά από τα 200 και πλέον βιβλία της να έχουν κατακτήσει την κορυφή στις λίστες με τα πιο δημοφιλή μυθιστορήματα των εφημερίδων The New York Times και USA Today, η Heather Graham θεωρείται -δικαίως- ως μια «υπερδύναμη» της σύγχρονης λογοτεχνίας. Περισσότεροι από 70 εκατομμύρια αναγνώστες, σε περίπου 30 διαφορετικές γλώσσες απολαμβάνουν την συναρπαστική αφήγηση της Graham, μιας συγγραφέως με μια εντελώς πρωτότυπη, μοναδική αντίληψη της ισορροπίας ανάμεσα στον ερωτισμό, το μυστήριο και την αγωνία.Στη «Θανάσιμη ομορφιά», ένα από τα πιο διάσημα και επιτυχημένα βιβλία της, η Heather Graham πλέκει αριστοτεχνικά έναν πυκνό ιστό από γεγονότα και απροσδόκητες εξελίξεις, μια ιστορία με πολύ έντονα συναισθήματα και ρεαλιστικούς, ολοζώντανους χαρακτήρες. Το κεντρικό πρόσωπο του μυθιστορήματος είναι η Μάντισον Αντέρ, μια πολύ γοητευτική νέα γυναίκα, η οποία όμως φέρει το ανοιχτό ψυχικό τραύμα που προκάλεσε ο βίαιος θάνατος της μητέρας της. Η ίδια δεν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας της, αλλά με έναν τρόπο, εσωτερικό και διαισθητικό, ανέκαθεν είχε την αίσθηση πως τα είχε δει όλα: Το γαντοφορεμένο χέρι που κρατούσε το μαχαίρι του φόνου, το σοκ, τη φρίκη -κυριολεκτικά τα πάντα. Και, παρόλο ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από το τραγικό αυτό συμβάν, η Μάντισον έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν, ασχέτως εάν προσπαθεί να πείσει τον εαυτό της πως έχει αφήσει οριστικά πίσω της το σκοτάδι. Όμως, στα όνειρά της η Μάντισον συναντά τον δολοφόνο της μητέρας της, έναν μανιακό, ο οποίος έχει ιδιαίτερη προτίμηση στις νέες, όμορφες κοκκινομάλλες -ακριβώς όπως η Μάντισον. Ο πράκτορας του FBI Κάιλ Μοντγκόμερι πασχίζει να προλάβει τον άγνωστο και θανάσιμα επικίνδυνο κακοποιό προτού αγγίξει τη Μάντισον, με την οποία είναι ερωτευμένος. Άραγε ο έρωτας θα κατορθώσει να εξουδετερώσει το θάνατο που πλησιάζει με γρήγορες δρασκελιές; 