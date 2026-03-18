Κρήτη: Βγήκαν από τις ΜΕΘ οι δύο αδερφές με τον μηνιγγιτιδόκοκκο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ηράκλειο Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος

Χαμόγελα επιστρέφουν δειλά-δειλά στα πρόσωπα της οικογένειας και των φίλων των δύο νεαρών κοριτσιών στο Ηράκλειο, που προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο και χρειάστηκε να νοσηλευτούν – λόγω έλλειψης κλινών – εκτός νομού, στις ΜΕΘ των νοσοκομείων Αγίου Νικολάου και Χανίων.

Μετά τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασαν και τη δύσκολη μάχη που έδωσαν, οι δύο αδερφές βγαίνουν νικήτριες, καθώς η κατάσταση της υγείας τους βελτιώνεται μέρα με τη μέρα.

Σύμφωνα με το Cretalive, η μικρότερη αδερφή, η 22χρονη που νοσηλεύτηκε στον Άγιο Νικόλαο, βγήκε από τη ΜΕΘ πριν δύο ημέρες και πλέον νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη αδερφή, η 26χρονη – της οποίας η υγεία είχε επιδεινωθεί ραγδαία και ήταν σε πιο δύσκολη κατάσταση – παρέμενε στη ΜΕΘ, αλλά έχει αποσωληνωθεί από τη Δευτέρα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεαρή αναμένεται να βγει τις επόμενες ώρες από τη Μονάδα, ώστε να συνεχίσει τη νοσηλεία της σε κλινική του ιδρύματος.

Σχετικά Άρθρα

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

