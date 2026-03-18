Κρήτη: Βγήκαν από τις ΜΕΘ οι δύο αδερφές με τον μηνιγγιτιδόκοκκο
Χαμόγελα επιστρέφουν δειλά-δειλά στα πρόσωπα της οικογένειας και των φίλων των δύο νεαρών κοριτσιών στο Ηράκλειο, που προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο και χρειάστηκε να νοσηλευτούν – λόγω έλλειψης κλινών – εκτός νομού, στις ΜΕΘ των νοσοκομείων Αγίου Νικολάου και Χανίων.
Μετά τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασαν και τη δύσκολη μάχη που έδωσαν, οι δύο αδερφές βγαίνουν νικήτριες, καθώς η κατάσταση της υγείας τους βελτιώνεται μέρα με τη μέρα.
Σύμφωνα με το Cretalive, η μικρότερη αδερφή, η 22χρονη που νοσηλεύτηκε στον Άγιο Νικόλαο, βγήκε από τη ΜΕΘ πριν δύο ημέρες και πλέον νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου.
Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη αδερφή, η 26χρονη – της οποίας η υγεία είχε επιδεινωθεί ραγδαία και ήταν σε πιο δύσκολη κατάσταση – παρέμενε στη ΜΕΘ, αλλά έχει αποσωληνωθεί από τη Δευτέρα.
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεαρή αναμένεται να βγει τις επόμενες ώρες από τη Μονάδα, ώστε να συνεχίσει τη νοσηλεία της σε κλινική του ιδρύματος.
