Τα κινητά τηλέφωνα στο στόχαστρο: 1.630 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα στην Ελλάδα, πολλές με χρήση ΑΙ

Στην κορυφή η εκπαίδευση

Δυνητικούς και πραγματικούς στόχους, συχνές μορφές και μεταβολές στο πεδίο των κυβερνοεπιθέσεων στην Ελλάδα επιχειρεί να χαρτογραφήσει περιοδική έρευνα, την οποία πραγματοποίησε ο οργανισμός Check Point, παρακολουθώντας μια διαρκώς ανερχόμενη παγκόσμια τάση. Σε βάθος εξαμήνου η Ελλάδα φαίνεται «ιδιαίτερα επιβαρυμένη» στο συγκεκριμένο πεδίο, χωρίς, ωστόσο, να έχουν καταγραφεί ιδιαίτερες εξάρσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν, αλλά και δυνητικών ασύμμετρων απειλών που αναπτύσσονται λόγω γεωπολιτικών αναταράξεων σε παγκόσμια πλέον κλίμακα.Στην ελληνική περίπτωση, πηγές με ακριβή γνώση του αντικειμένου επισημαίνουν στο «ΘΕΜΑ» ότι οι τάσεις εμφάνισης κυβερνοεπιθέσεων παρουσιάζουν αυξητική τροχιά τα τελευταία χρόνια λόγω της διεθνούς έξαρσης του φαινομένου, το οποίο άνθησε την τελευταία φορά μαζικά στην περίοδο της πανδημίας. Ωστόσο, οι τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν έχουν μεταβάλει την καμπύλη των κρουσμάτων, με το φαινόμενο να εξελίσσεται κατ’ αναλογία με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ταυτόχρονα, όμως, η ελληνική ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός ότι οι επίδοξοι κυβερνοεγκληματίες φαίνεται να στρέφονται τώρα σε επιθέσεις στα κινητά, οι οποίες μάλιστα εμφανίζουν αύξηση το τελευταίο εξάμηνο, όπως καταδεικνύει η έρευνα της Check Point.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού αποτελεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα εκδηλώθηκαν κατά μέσο όρο 1.630 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα το τελευταίο εξάμηνο, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 24% σε ετήσια βάση, την ώρα που κρίσιμες υποδομές, όπως υπηρεσίες της κυβέρνησης, οι τηλεπικοινωνίες και τα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες συγκαταλέγονται στους πιο... ελκυστικούς κλάδους, δείχνοντας την κατεύθυνση και την ένταση των ψηφιακών απειλών. Σύμφωνα με την έρευνα της Check Point, το 85% των κακόβουλων αρχείων διανεμήθηκε μέσω email τον τελευταίο μήνα (τον περασμένο Φεβρουάριο), στοιχείο που καταδεικνύει ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παραμένει μακράν ο βασικότερος δίαυλος αρχικής διείσδυσης.Ωστόσο, από τον Σεπτέμβριο του 2025 και εξής η συχνότητα κυβερνοεπιθέσεων μέσω κινητών συσκευών αυξάνεται εκθετικά και στη χώρα μας, με τους κυβερνοεγκληματίες να χρησιμοποιούν πολλές φορές παραπλανητικά ακόμη και τις επωνυμίες μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Ζητούμενο, ωστόσο, προς αντιμετώπιση αποτελεί η κλιμάκωση των κυβερνοεπιθέσεων με τη χρήση Tεχνητής Nοημοσύνης, η οποία καθιστά τις επιθέσεις «πιο στοχευμένες και δυσκολότερα ανιχνεύσιμες», όπως τονίζεται, καθιστώντας απαραίτητα περισσότερα επίπεδα ασφάλειας.Εντυπωσιακό, την ίδια ώρα, παραμένει το γεγονός ότι ο τομέας της εκπαίδευσης δέχεται πανευρωπαϊκά τον μεγαλύτερο όγκο επιθέσεων, φτάνοντας στις 4.749 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό, ενώ στο στόχαστρο των κυβερνοεγκληματιών στην Ελλάδα έχουν επίσης τεθεί κυβερνητικές υπηρεσίες, καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση και διαχείριση αυτοκινήτων. Στην ίδια λίστα με τους συχνότερους στόχους για την Ευρώπη εμφανίζονται οι εθνικές κυβερνήσεις, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες και εταιρείες ενέργειας, η Υγεία, ο κατασκευαστικός κλάδος, το δίκτυο διανομών και η εφοδιαστική αλυσίδα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα προγράμματα, οι ημιαγωγοί, αλλά και η αυτοκίνηση.Η Ελλάδα απέχει, πάντως, πολλές θέσεις από τις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά κυβερνοεπιθέσεων, αφού τις περισσότερες έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία, η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία, η Ιταλία και η... Τουρκία. Στον αντίποδα, η Ελλάδα φαίνεται να γνώρισε υψηλό εξαμήνου ως προς τις κυβερνοεπιθέσεις από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2025 όσον αφορά την κλοπή πληροφοριών, ενώ οι κυβερνοεπιθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα εντάθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τις 5 Ιανουαρίου 2026 έως τις 26 του ίδιου μήνα. Ως προς τον γενικό στόχο των κυβερνοεπιθέσεων στη χώρα τον περασμένο μήνα, αυτός επικεντρώθηκε στην αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών, ενώ για τις ανάγκες της παραπλάνησης (phishing) των δυνητικών θυμάτων τους οι κυβερνοεγκληματίες δεν παραλείπουν να χρησιμοποιούν τις επωνυμίες παγκόσμιων τεχνολογικών κολοσσών ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η κοινωνική διάχυση των οποίων είναι οριζόντια.Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο για τα εταιρικά σχήματα που χρησιμοποιούν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, πολλαπλασιάζοντας τον κίνδυνο έκθεσης σε ευαίσθητα δεδομένα, την ώρα που οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται πιο ανθεκτικές μέσω ΑΙ, αφού εμφανίζουν μια πιο αληθοφανή εικόνα. Οπως επισημαίνεται στην έκθεση της Check Point, «οι κυβερνοεγκληματίες βασίζονται κυρίως σε phishing, social engineering, κακόβουλα συνημμένα, κλοπή διαπιστευτηρίων και εκμετάλλευση ευπαθειών που οδηγούν σε διαρροή πληροφοριών», προτείνοντας για την ελληνική περίπτωση ως ικανοποιητικά αντίμετρα «την ενίσχυση της ασφάλειας του email, του user awareness, του vulnerability management και της επιτήρησης edge υποδομών».