Χειροπέδες σε 24χρονο για σεξουαλική παρενόχληση 17χρονης στη Θεσσαλονίκη
Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 24χρονος στη δυτική Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία 17χρονης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η καταγγελλόμενη πράξη φέρεται να έγινε το απόγευμα της Κυριακής (15 Μαρτίου) στις τουαλέτες κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων στον Εύοσμο.

Μετά την καταγγελία της ανήλικης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.
Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

