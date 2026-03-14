Νεκρό βρέφος τεσσάρων μηνών στο Ηράκλειο
Tα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση
Ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών πέθανε το πρωί του Σαββάτου στο Ηράκλειο.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί σε χωριό της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου. Το μωράκι, ένα αγοράκι τεσσάρων μηνών, βρήκε νεκρό στην κούνια του η μητέρα του και αμέσως σήμανε συναγερμός.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά για το βρέφος που άφησε την τελευταία του πνοή.
Η σορός του μωρού μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο για τη νεκροψία - νεκροτομή και τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛ.ΑΣ. με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σπίτι της οικογένειας.
Πηγή: cretalive
