Νεκρό βρέφος τεσσάρων μηνών στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ηράκλειο Βρέφος

Tα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση

Ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών πέθανε το πρωί του Σαββάτου στο Ηράκλειο.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί σε χωριό της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου. Το μωράκι, ένα αγοράκι τεσσάρων μηνών, βρήκε νεκρό στην κούνια του η μητέρα του και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά για το βρέφος που άφησε την τελευταία του πνοή.

Η σορός του μωρού μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο για τη νεκροψία - νεκροτομή και τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛ.ΑΣ. με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σπίτι της οικογένειας.

Πηγή: cretalive

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης