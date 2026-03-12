Ιρακινός έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα, διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο

Η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις για το περιστατικό, οι φερόμενοι ως δράστες γρονθοκόπησαν το θύμα, του πήραν το κινητό του τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή