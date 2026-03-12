Κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος σε οκτώ χωριά μετά τον σεισμό 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία - Ρωγμές στην ιστορική Μονή Σπηλιάς

Αντιδήμαρχος του Δήμου Αργιθέας είπε στο protothema.gr ότι από τη σεισμική δόνηση έχει υποστεί ζημιές ο κυρίως ναός στην Ιερά Μονή Σπηλιάς καθώς και κάποια άλλα κτίρια





Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αργιθέας, κ. Μπάμπης Πούλιος η δόνηση ήταν ισχυρή και την ώρα που γινόταν ο σεισμός ο ίδιος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του.



έχουν γεμίσει πέτρες και αυτή την ώρα πηγαίνω προς αυτά τα χωριά με μηχάνημα προκειμένου να καθαρίσουμε τον δρόμο από τις πέτρες που έχουν πέσει στο οδόστρωμα».











Ακόμα, ανέφερε ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τα χωριά της Ανατολικής Αργιθέας καθώς «μου είπαν ότι όλα εκείνα τα χωριά δεν έχουν ρεύμα, δηλαδή μετά τον σεισμό έγινε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και προφανώς για αυτόν τον λόγο δεν μπορώ να επικοινωνήσω τηλεφωνικά».



«Μου ανέφεραν επίσης ότι από την σεισμική δόνηση έχει υποστεί ζημιές η ιστορική Μονή Σπηλιάς (Παναγία η Σπηλιώτισσα) καθώς και κάποια άλλα κτίρια εκεί. Πηγαίνω τώρα σε όλα αυτά τα χωριά για να δω τι ζημιές έχουν γίνει και να βοηθήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων» τόνισε ο κ. Πούλιος.



Κλείσιμο



Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τον Δήμο Αγράφων, δεν υπάρχουν τραυματισμοί μετά τον σεισμό, ωστόσο έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές στο χωριό.



Η ανακοίνωση του Δήμου Αγράφων «Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:14, σύμφωνα με την ενημέρωση του Επιχειρησιακού Κέντρου, και έγινε αισθητή στο σύνολο του Δήμου Αγράφων.



Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χλμ. βορειοανατολικά του Ραπτοπούλου.



Ισχυρό ήταν το ταρακούνημα που βίωσαν οι κάτοικοι στα χωριά του Δήμου Αργιθέας Καρδίτσας από τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα στην Ευρυτανία Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αργιθέας, κ.η δόνηση ήταν ισχυρή και την ώρα που γινόταν οο ίδιος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του.Από την ισχυρή σεισμική δόνηση όπως ανέφερε ο δρόμος που συνδέει την έδρα του Δήμου, το χωριό Ανθηρό με οκτώ χωριά της ανατολικής Αργιθέας «και αυτή την ώρα πηγαίνω προς αυτά τα χωριά με μηχάνημα προκειμένου να καθαρίσουμε τον δρόμο από τις πέτρες που έχουν πέσει στο οδόστρωμα».Ειδικότερα, σημείωσε πως υπάρχουν κάποιες καταπτώσεις στο δρόμο προς το Λεοντίτο, χωρίς μεγάλα προβλήματα, ενώ ο αντιδήμαρχος του χωριού ενημερώνει πώς δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.Ακόμα, ανέφερε ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τα χωριά της Ανατολικής Αργιθέας καθώς «μου είπαν ότι όλα εκείνα τα χωριά, δηλαδή μετά τον σεισμό έγινεκαι προφανώς για αυτόν τον λόγο δεν μπορώ να επικοινωνήσω τηλεφωνικά».«Μου ανέφεραν επίσης ότι από την σεισμική δόνηση έχει υποστεί ζημιές η ιστορικήκαθώς και κάποια άλλα κτίρια εκεί. Πηγαίνω τώρα σε όλα αυτά τα χωριά για να δω τι ζημιές έχουν γίνει και να βοηθήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων» τόνισε ο κ. Πούλιος.Ο πατέρας Νεκτάριος από τη Μονή Σπηλιάς, το μοναστήρι που ο Καραϊσκάκης έκανε πολεμικές συνάξεις την περίοδο της Επανάστασης, σημείωσε ότι υπάρχουν ρωγμές στον κυρίως ναό αλλά και σε άλλα σημεία του μοναστηριού, ωστόσο εξήγησε ότι η ζημιά δεν ήταν αυτή που βίωσαν στον προηγούμενο σεισμό.Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τον Δήμο Αγράφων, δεν υπάρχουν τραυματισμοί μετά τον σεισμό, ωστόσο έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές στο χωριό.«Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:14, σύμφωνα με την ενημέρωση του Επιχειρησιακού Κέντρου, και έγινε αισθητή στο σύνολο του Δήμου Αγράφων.Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χλμ. βορειοανατολικά του Ραπτοπούλου.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ έχουν αναφερθεί μόνο υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.



Συνιστάται στους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων κτιρίων, παλαιών κατασκευών και χώρων όπου ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος. Σε περίπτωση ανάγκης ή διαπίστωσης προβλημάτων, οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τους τοπικούς προέδρους, ώστε να υπάρξει άμεση ενημέρωση και καταγραφή.



Ο Δήμος Αγράφων παραμένει σε επαγρύπνηση και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη»