Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές
Πού εντοπίζεται το επίκεντρο της δόνησης - Τι αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:18 στην Ευρυτανία και ειδικότερα στο Ραπτόπουλο, κοντά στα Άγραφα με την έντασή του να υπολογίζεται στα 4,8 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας και είχε εστιακό βάθος στα 13,7 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής, η δόνηση καταγράφεται ως αισθητή σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η Πάτρα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα της Αχαΐας, χωρίς να υπάρχουν στο παρόν στάδιο πληροφορίες για προβλήματα ή ζημιές.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας και είχε εστιακό βάθος στα 13,7 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής, η δόνηση καταγράφεται ως αισθητή σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η Πάτρα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα της Αχαΐας, χωρίς να υπάρχουν στο παρόν στάδιο πληροφορίες για προβλήματα ή ζημιές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα