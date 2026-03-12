Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές
Πού εντοπίζεται το επίκεντρο της δόνησης - Τι αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:18 στην Ευρυτανία και ειδικότερα στο Ραπτόπουλο, κοντά στα Άγραφα με την έντασή του να υπολογίζεται στα 4,8 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας και είχε εστιακό βάθος στα 13,7 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, η δόνηση καταγράφεται ως αισθητή σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η Πάτρα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα της Αχαΐας, χωρίς να υπάρχουν στο παρόν στάδιο πληροφορίες για προβλήματα ή ζημιές.
