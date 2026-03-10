Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Υπό έλεγχο η φωτιά σε δάσος στις Αιγές Αχαΐας
Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε δάσος στις Αιγές Αχαΐας.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αιγές Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026
