Υπό έλεγχο η φωτιά σε δάσος στις Αιγές Αχαΐας
Υπό έλεγχο η φωτιά σε δάσος στις Αιγές Αχαΐας

Για την κατάβσεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα

Υπό έλεγχο η φωτιά σε δάσος στις Αιγές Αχαΐας
Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε δάσος στις Αιγές Αχαΐας.

Για την κατάβσεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

