Τραγωδία στα Εξάρχεια: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για την πτώση του 15χρονου Γάλλου από τον 3ο όροφο ξενοδοχείου

Σε μια αδιανόητη τραγωδία εξελίχθηκε η σχολική εκδρομή για τους μαθητές από την Γαλλία , οι οποίοι είδαν τον 15χρονο συμμαθητή τους να χάνει τη ζωή του πέφτοντας από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου που διαμένουν στα Εξάρχεια Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ όταν ο ανήλικος έπεσε - κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - στο κενό από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του ξενοδοχείου επί της οδού Σολωμού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.Τον 15χρονο παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του ένα ασθενοφόρο τουκαι τον μετέφερε στο Νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.Ο 15χρονος είχε έρθει εκδρομή με το σχολείο του στην Αθήνα από την Γαλλία. Οι Αστυνομικοί έλαβαν καταθέσεις από μαθητές που μένουν στα διπλανά δωμάτια και, σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι κάνουν λόγο γιαΟ 15χρονος ήταν μόνος του στο δωμάτιο και δεν έδειξε σημάδια ότι είχε πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του. Παράλληλα, από την έρευνα στο χώρο δεν βρέθηκε αλκοόλ ή άλλες ουσίες και τοείναι πως ο άτυχος μαθητής είναι θύμα δυστυχήματος.Σε κάθε περίπτωση, η σορός του 15χρονου αναμένεται να υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή ώστε από τις τοξικολογικές εξετάσεις να διαπιστωθεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης η άλλων ουσιών.Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη , επικοινώνησε με την Πρέσβη της Γαλλίας στην Αθήνα, Laurence Auer, προκειμένου να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της για τον τραγικό θάνατο 15χρονου μαθητή, ο οποίος βρισκόταν στη χώρα μας συμμετέχοντας σε σχολική εκδρομή.Η Υπουργός μετέφερε τα συλλυπητήρια της Ελληνικής Κυβέρνησης και του ελληνικού λαού προς την οικογένεια του μαθητή, καθώς και προς τη γαλλική εκπαιδευτική κοινότητα, υπογραμμίζοντας τη βαθιά οδύνη που προκαλεί ένα τόσο τραγικό γεγονός.Παράλληλα, η Σοφία Ζαχαράκη ενημέρωσε την Πρέσβη ότι θα αποστείλει συλλυπητήρια επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας της Γαλλίας, Amélie Oudéa-Castéra, εκφράζοντας τη συμπαράσταση της Ελλάδας.

Η Υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία με τη γαλλική πλευρά και είναι στη διάθεσή της για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.



Ήδη οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διερευνούν όλα τα δεδομένα, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του συμβάντος.