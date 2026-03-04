Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Με 201 «υπέρ» εγκρίθηκε η επιστολική ψήφος για τους απόδημους
Το μέτρο θα ισχύσει στις επόμενες εθνικές εκλογές γιατί ψηφίστηκε από πάνω από 200 βουλευτές
Με επιστολική ψήφο θα συμμετέχουν στις ερχόμενες εθνικές εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού καθώς όλες οι σχετικές διατάξεις του νομοσχέδιου του υπουργείου Εσωτερικών στηρίχθηκαν από τουλάχιστον 200 βουλευτές.
Πρόκειται για τα άρθρα του Β' Μέρους του σχεδίου νόμου (από το άρθρο 13 έως το 25) τα οποία εγκρίθηκαν με 201 ψήφους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διατάξεις για την επιστολική ψήφο ψηφίστηκαν από τους 156 βουλευτές της ΝΔ, 32 του ΠΑΣΟΚ και από τους 13 ανεξάρτητους: Χ. Κατσιβαρδά, Σ. Χρηστίδου, Θ. Τζάκρη, Μ. Μπουρχάν, Γ. Ασπιώτη, Κ. Μάλαμα, Γ. Πούλου, Αθ. Λινού, Ευ. Αποστολάκη, Μ. Χουρδάκη, Κ. Φλώρο, Π. Παρασκευαϊδη και από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
Η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε μόνο ορισμένες διατάξεις του Β’ Μέρους.
Το άρθρο 13 που περιγράφει τον σκοπό της επιστολικής έλαβε επιπλέον την στήριξη της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη και των 5 βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας.
Αναλυτικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τα άρθρα που εισάγουν για πρώτη φορά την δυνατότητα στους εκλογείς του εξωτερικού να ψηφίζουν με επιστολή έχει ως εξής:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ
Αρ. 13: Υπέρ 207 , κατα 61, παρών 28
Αρ. 14: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34
Αρ. 15: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34
Αρ. 16: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34
Αρ. 17: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34
Αρ. 18: Υπέρ 201, κατά 66, παρών 29
Αρ. 13: Υπέρ 207 , κατα 61, παρών 28
Αρ. 19: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34
Αρ. 20: Υπέρ 201, κατά 48, παρών 47
Αρ. 21: Υπέρ 201, κατά 62, παρών 33
Αρ. 22: Υπέρ 201, κατά 67, παρών 28
Αρ. 23: Υπέρ 201, κατά 67, παρών 28
Αρ. 24: Υπέρ 201, κατά 62, παρών 33
Αρ. 25: Υπέρ 202, κατά 88, παρών 6
Να σημειωθεί ότι τα άρθρα για τη δημιουργία νέας τριεδρικής περιφέρειας εξωτερικού εγκρίθηκαν κατα πλειοψηφία και θα ισχύσουν στις εκλογές που θα διεξαχθούν τουλάχιστον 18 μήνες μετά την πρώτη αναμέτρηση.
