Καματερό: Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία 53χρονος που τραβούσε κρυφά βίντεο από γυναικείες τουαλέτες
Οι αστυνομικοί στο σπίτι του εντόπισαν ένα μαχαίρι, ένα πυροβόλο όπλο, σφαίρες, ένα σπρέι πιπεριού και πέντε ψηφιακές κρυφές κάμερες παρακολούθησης
Στη σύλληψη ενός 53χρονου που κατείχε από αρχεία παιδικής πορνογραφίας μέχρι κάμερες παρακολούθησης και όπλα προχώρησαν πριν από μερικές ημέρες στελέχη του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων στο Καματερό.
Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του 53χρονου ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που έφθασε στις Αρχές και ανέφερε πως ο κατηγορούμενος κατέχει αρχεία παιδικής πορνογραφίας.
Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε πως τα πράγματα είναι έτσι και χειρότερα καθώς, εκτός των άλλων, ο 53χρονος κατείχε και πλήθος βιντεοληπτικού υλικού στο οποίο αποτυπώνονται σκηνές από γυναικείες τουαλέτες που έχουν καταγραφεί εν αγνοία των γυναικών-χρηστών τους.
Ειδικότερα, κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μαχαίρι, ένα πυροβόλο όπλο τσέπης διαμετρήματος 0,22 cal, 50 φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 9x19, ένα σπρέι πιπεριού, πέντε ψηφιακές κρυφές κάμερες παρακολούθησης, ψηφιακά πειστήρια που περιείχαν υλικό παιδικής πορνογραφίας και πλήθος αρχείων βιντεοληπτικού υλικού που αποτυπώνονται σκηνές από γυναικείες τουαλέτες.
