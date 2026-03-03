«Αναχαιτίσεις Αμερικανών» εκτός κυπριακής ΑΟΖ οι λάμψεις που είδαν στην Λεμεσό
Το δημοτικό διαμέρισμα Ακρωτηρίου θα παραμείνει σε κατάσταση εκκένωσης μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, οπότε και θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης - Ο δήμαρχος Κουρίου δήλωσε ότι ενημερώθηκαν πως τα εναέρια φαινόμενα που παρατηρούσαν πολίτες χθες το βράδυ ήταν «αναχαιτίσεις από Αμερικανούς»
Η νύχτα που έκανε τους κατοίκους της περιοχής της Βάσης Ακρωτηρίου στην Κύπρο να κοιτάζουν τον ουρανό, αποδόθηκε επίσημα σε «αναχαιτίσεις», σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν σε συνάντηση στο Διοικητήριο των Βρετανικών Βάσεων με τον δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου και τους αντιδημάρχους.
Ο δήμαρχος Κουρίου δήλωσε ότι ενημερώθηκαν πως τα εναέρια φαινόμενα που παρατηρούσαν πολίτες χθες το βράδυ ήταν «αναχαιτίσεις από Αμερικανούς», οι οποίες, όπως τους αναφέρθηκε, πραγματοποιούνταν εκτός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην ίδια ενημέρωση, ο κ. Γεωργίου είπε ότι, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου, το δημοτικό διαμέρισμα Ακρωτηρίου θα παραμείνει σε κατάσταση εκκένωσης μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, οπότε και θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης. Κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία της περιοχής.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δήμαρχος, στη Μονή Αγίου Γεωργίου διαμένουν 18 οικογένειες, ενώ σε ξενοδοχεία έχουν μεταφερθεί κυρίως ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικές δυσκολίες και οικογένειες με μικρά παιδιά. Για όσους δεν αποχώρησαν, ο ίδιος εκτίμησε ότι δεν ξεπερνούν τα 80 άτομα.
Η δυσαρέσκεια που μεταφέρθηκε, όπως είπε, αφορούσε την καθυστέρηση ή την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι δύο οχήματα του Δήμου έχουν ήδη εξοπλιστεί με σύστημα προειδοποίησης και ότι οι Βρετανικές Βάσεις θα εντάξουν τους τηλεφωνικούς αριθμούς του ίδιου και των αντιδημάρχων στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που χρησιμοποιούν, ώστε να μπορεί να ενεργοποιείται άμεσα μηχανισμός ενημέρωσης των κατοίκων.
Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως από τη μια, οι Βάσεις επιχειρούν να «καθησυχάσουν» με τεχνικής φύσεως εξηγήσεις, δίνοντας ερμηνεία για όσα είδαν πολίτες στον ουρανό και από την άλλη, η ίδια η ανάγκη εκκενώσεων, κλειστών σχολείων και ενισχυμένης ειδοποίησης, αποκαλύπτουν την πραγματικότητα, με τον κίνδυνο να είναι ακόμα υπαρκτός.
Διαμονή σε μοναστήρι και ξενοδοχεία
