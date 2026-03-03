«Αναχαιτίσεις Αμερικανών» εκτός κυπριακής ΑΟΖ οι λάμψεις που είδαν στην Λεμεσό

Το δημοτικό διαμέρισμα Ακρωτηρίου θα παραμείνει σε κατάσταση εκκένωσης μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, οπότε και θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης - Ο δήμαρχος Κουρίου δήλωσε ότι ενημερώθηκαν πως τα εναέρια φαινόμενα που παρατηρούσαν πολίτες χθες το βράδυ ήταν «αναχαιτίσεις από Αμερικανούς»