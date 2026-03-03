Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Προσπάθησαν να κλέψουν φορτιστή και είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
Δύο άνδρες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από ηλεκτροπληξία που υπέστησαν επιχειρώντας να αφαιρέσουν υλικό από σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Μαρούσι.
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε προχτές το βράδυ, στο Μαρούσι, όταν δύο άνδρες ηλικίας 51 και 35 ετών επιχείρησαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κλέψουν υλικό από σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες υπέστησαν ηλεκτροπληξία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.
