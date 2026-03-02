Χειροπέδες σε δύο άτομα για κλοπές καταστημάτων στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Σύλληψη Αστυνομία

Χειροπέδες σε δύο άτομα για κλοπές καταστημάτων στην Πάτρα

Κατηγορούνται για τέσσερις διαρρήξεις και τρεις απόπειρες μέσα σε έναν μήνα

Χειροπέδες σε δύο άτομα για κλοπές καταστημάτων στην Πάτρα
Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν άνδρα 45 και μία γυναίκα 40 ετών, οι οποίοι τα ξημερώματα της Κυριακής διέρρηξαν μεζεδοπωλείο στην Πάτρα και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και έναν φορητό υπολογιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι δράστες από τις 19 Ιανουαρίου 2026 έως και τις 16 Φεβρουαρίου, προέβησαν σε τέσσερις διαρρήξεις και τρεις απόπειρες σε καταστήματα, αφαιρώντας χρήματα και έναν υπολογιστή.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών στους δύο κατηγορούμενους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα εργαλεία και ναρκωτικά χάπια.

Οι συλληφθέντες με την σχηματιζόμενη σε βάρος τους δικογραφία θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών.

