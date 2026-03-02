Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Χειροπέδες σε δύο άτομα για κλοπές καταστημάτων στην Πάτρα
Χειροπέδες σε δύο άτομα για κλοπές καταστημάτων στην Πάτρα
Κατηγορούνται για τέσσερις διαρρήξεις και τρεις απόπειρες μέσα σε έναν μήνα
Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν άνδρα 45 και μία γυναίκα 40 ετών, οι οποίοι τα ξημερώματα της Κυριακής διέρρηξαν μεζεδοπωλείο στην Πάτρα και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και έναν φορητό υπολογιστή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι δράστες από τις 19 Ιανουαρίου 2026 έως και τις 16 Φεβρουαρίου, προέβησαν σε τέσσερις διαρρήξεις και τρεις απόπειρες σε καταστήματα, αφαιρώντας χρήματα και έναν υπολογιστή.
Κατά τις έρευνες των αστυνομικών στους δύο κατηγορούμενους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα εργαλεία και ναρκωτικά χάπια.
Οι συλληφθέντες με την σχηματιζόμενη σε βάρος τους δικογραφία θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών.
