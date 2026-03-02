Εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ήπειρο
ΕΛΛΑΔΑ
Ευλογιά αιγοπροβάτων Ευλογιά Ήπειρος Πάργα Κρούσματα

Η ζωονόσος εντοπίστηκε σε μικρή, απομονωμένη μονάδα 40 ζώων, ενώ με την επιβεβαίωση του θετικού δείγματος ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα

Τον εντοπισμό του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος ευλογιάς προβάτων στην Ήπειρο, στη Βαλανιδοράχη του Δήμου Πάργας, γνωστοποίησε με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, έπειτα από εργαστηριακές αναλύσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, η ζωονόσος εντοπίστηκε σε μικρή, απομονωμένη μονάδα 40 ζώων, ενώ με την επιβεβαίωση του θετικού δείγματος ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα.

Παράλληλα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για την προέλευση του ιού, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλης εστίας στην περιοχή.

Κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας πραγματοποιούν ελέγχους και ιχνηλατήσεις σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από τη μονάδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί άλλο ύποπτο ή θετικό περιστατικό σε γειτονικές εκμεταλλεύσεις.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Καχριμάνη ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται, μεταξύ των οποίων απαγόρευση μετακινήσεων ζώων από και προς την πληγείσα ζώνη, αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και συνεχής επιτήρηση της περιοχής.

