Αποβίβασαν 58 μετανάστες στη Ρόδο, κακουργηματικές διώξεις σε δύο Τούρκους

Πενήντα οκτώ μετανάστες εντοπίστηκαν χθες στην περιοχή Γενναδίου στη Ρόδο. Πρόκειται για 24 άνδρες, 11 γυναίκες και 23 ανήλικους. Ως διακινητές ταυτοποιήθηκαν δύο Τούρκοι υπήκοοι, εις βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος.

Οι διακινητές συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη στελεχών του Λιμενικού αφού είχαν αποβιβάσει προηγουμένως σε παραλία του νησιού 58 άτομα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Λιμενικό, οι δύο συλληφθέντες, ξεκίνησαν από την Τουρκία με ταχύπλοο και αποβίβασαν στην περιοχή Γεννάδι. Οι δύο δράστες, που αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή Ρόδου αύριο, συνελήφθησαν αφού αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς.
