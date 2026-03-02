H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα
Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Sponsored Content
Σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας το Κολλέγιο DEI Associate Campus του Πανεπιστημίου του Sunderland, κατέθεσε στο κεντρικό πρωτόκολλο του υπουργείου Παιδείας, αίτηση για άδεια Μη Κρατικού Πανεπιστημίου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2027-2028, με 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα.
Ποιο είναι το Associate Campus του Πανεπιστήμιου του Sunderland
Το Κολλέγιο DEI διαθέτει 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και παρέχει αναγνωρισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς όπως Νομική, Ψυχολογία, Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αγγλική Φιλολογία, Ειδική Αγωγή και Προπονητική.
Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, αλλά με ακαδημαϊκά standards βρετανικού πανεπιστημίου και πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία, αναγνωρισμένη από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. Αυτό σημαίνει ότι ο απόφοιτος μετά από σπουδές τριών ετών στο Κολλέγιο DEI, λαμβάνει πτυχίο απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Sunderland και αφού λάβει την Επαγγελματική Ισοδυναμία από το ΑΤΕΕΝ μπορεί να πάρει μέρος σε όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς (π.χ. ΑΣΕΠ), να εγγραφεί στο επαγγελματικό επιμελητήριο της επιλογής του και να ασκήσει το επάγγελμα του.
University of Sunderland: Συνεχής άνοδος στις διεθνείς κατατάξεις
Το πανεπιστήμιο του Sunderland, του οποίου το Κολλέγιο DEI αποτελεί εδώ και χρόνια Associateμ Campus, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 27η θέση της λίστας των 122 βρετανικών πανεπιστημίων που δημοσιεύει κάθε χρόνο η εφημερίδα Guardian, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, καθώς πλέον κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των βρετανικών πανεπιστημίων που εκπροσωπούνται από κολλέγια στην Ελλάδα.
Διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία σε απομακρυσμένα campuses, καθώς διατηρεί δικές του εγκαταστάσεις στο Λονδίνο και στο Hong Kong, ενώ παράλληλα αναπτύσσει συνεχώς συνεργασίες σε διάφορες χώρες.
Οι φοιτητές του κολλεγίου είναι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά και τυπικά φοιτητές του βρετανικού πανεπιστημίου, παρακολουθούν το δικό του πρόγραμμα σπουδών και αποκτούν το πτυχίο τους απευθείας από το πανεπιστήμιο του Sunderland.
Το αύριο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Η επόμενη μέρα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας διαμορφώνεται ήδη. Η παρουσία οργανωμένων, ακαδημαϊκά αξιόπιστων και διεθνώς συνδεδεμένων φορέων, όπως το DEI, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του πανεπιστημιακού τοπίου.
Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα – συνδυάζοντας την προσωπική στήριξη ενός ελληνικού κολλεγίου με το κύρος ενός βρετανικού δημόσιου πανεπιστημίου.
Το κολλέγιο DEI προσφέρει τα παρακάτω αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά προγράμματα του πανεπιστημίου του Sunderland με διδασκαλία στα ελληνικά.
Προπτυχιακά - Πανεπιστημιακά προγράμματα
Νομικής
Αγγλικής Φιλολογίας και Διδασκαλίας
Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ψυχολογίας
Πληροφορικής
Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Προπονητικής
Μεταπτυχιακά προγράμματα
Νομικής
Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΒΑ
Πληροφορικής
Ειδικής Αγωγής
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στο www.dei.edu.gr
