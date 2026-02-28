Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Γαλατσίου με θύμα 32χρονο
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Γαλάτσι, με θύμα έναν 32χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Το δυστύχημα καταγράφηκε περίπου στις 02:00, στη διασταύρωση της Λεωφόρου Γαλατσίου με την οδό Αετοράχης, όταν – υπό συνθήκες που διερευνώνται – ο 32χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του.

Από την εκτροπή ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 32χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.
