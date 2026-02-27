«Στην οικογένεια είναι όλα καλα, είχε τεράστια προβλήματα στο σχολείο» υποστηρίζει ο πατέρας της 16χρονης Λόρας

Μιλώντας για πρώτη φορά μετά τον εντοπισμό της κόρης του ο πατέρας της αρνείται ότι είχε προβλήματα στο σπίτι και λέει ότι το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα στο σχολείο