Συνελήφθη Αζέρος και η σύντροφος του στην Κύπρο για τρομοκρατία, φωτογράφιζαν κτίρια - Η σύνδεση με προηγούμενη υπόθεση
Φωτογραφίζαν κτίρια ξένων συμφερόντων, σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο
Μανώλης Καλατζής
Δύο αλλοδαποί, που σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζονται ως ζευγάρι, οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, μετά από υπόθεση που διερευνάται ως πιθανή τρομοκρατική δράση. Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται από πληροφορία που έφτασε στη Λευκωσία από ξένες μυστικές υπηρεσίες, αξιολογήθηκε ως σοβαρή και τα δύο ύποπτα άτομα τέθηκαν υπό παρακολούθηση.
Πρόκειται για έναν Αζέρο και τη σύντροφό του, επίσης αλλοδαπή. Οι δύο εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς που τους παρακολουθούσαν να φωτογραφίζουν «κρίσιμα σημεία», ανάμεσά τους και κτίρια ξένων συμφερόντων, σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως βρίσκονταν στο νησί μόλις δύο με τρεις ημέρες και επρόκειτο να αναχωρήσουν αύριο, κάτι που εξηγεί και τον χαρακτήρα του «επείγοντος» στην επιχείρηση. Το Δικαστήριο διέταξε την πενθήμερη κράτησή τους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Σύνδεση με προηγούμενη υπόθεση στη Λεμεσό
Το πιο ενδιαφέρον σημείο στο σημερινό επεισόδιο είναι ότι οι αρχές δηλώνουν πως θα διερευνηθεί σύνδεση με προηγούμενη υπόθεση, όπου είχε συλληφθεί ξανά Αζέρος στη Λεμεσό. Η αναφορά δεν είναι τυχαία καθώς τον Ιούνιο του 2025 είχε απασχολήσει ευρέως η σύλληψη Αζέρου (με αναφορές τότε και σε βρετανικό διαβατήριο) για αδικήματα που σχετίζονταν με τρομοκρατία και κατασκοπεία, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ευαίσθητες υποδομές, σε συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με ξένες υπηρεσίες.
Αν αποδειχθεί ότι υπάρχει «μοτίβο» ή επιχειρησιακό νήμα ανάμεσα στις δύο υποθέσεις, τότε όπως ανέφερε αστυνομική πηγή στο protothema.gr μιλάμε για κάτι περισσότερο από δύο τουρίστες με έφεση στη φωτογραφία.
Κόμβος κατασκόπων
Με τις βρετανικές βάσεις, τη στρατιωτική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, την παρουσία ξένων συμφερόντων και τις συχνές διεθνείς διασυνδέσεις μέσω αεροδρομίων, λιμανιών και επιχειρηματικών δικτύων, η Κύπρος καταλήγει συχνά ελκυστικό πεδίο για παρακολούθηση στόχων, συλλογή πληροφοριών και δοκιμή «αντοχών» των υπηρεσιών ασφαλείας.
Κλείσιμο
Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετές υποθέσεις που σχετίζονται με φερόμενα σχέδια κατά ισραηλινών στόχων και με επιχειρήσεις που αποδόθηκαν σε ιρανικά δίκτυα ή σε συνδεόμενες δομές με την Τεχεράνη. Ενδεικτικά, τον Δεκέμβριο του 2023 ανακοινώθηκε ότι συνελήφθησαν δύο Ιρανοί ύποπτοι για σχέδιο επίθεσης κατά Ισραηλινών στην Κύπρο, σε υπόθεση που συνδέθηκε δημόσια με συνεργασία με τη Μοσάντ.
Από τη Χεζμπολάχ μέχρι τα σημερινά δίκτυα
Το 2012, ο Χοσάμ Τάλεμπ Γιαακούμπ συνελήφθη στη Λεμεσό και καταδικάστηκε το 2013 για υπόθεση παρακολούθησης ισραηλινών στόχων, υπόθεση που διεθνώς συσχετίστηκε με τη δράση της Χεζμπολάχστην Ευρώπη την ίδια περίοδο. Το κοινό νήμα σε όλες αυτές τις ιστορίες δεν είναι η εθνικότητα του εκάστοτε υπόπτου, αλλά η μέθοδος. Ππαρακολούθηση, φωτογράφιση, χαρτογράφηση, αποθήκευση υλικού, επικοινωνίες και διαδρομές που αξιοποιούν το νησί ως βολικό σταθμό.
Με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής, το βάρος πέφτει σε τρία πεδία. Πρώτον, τι ακριβώς φωτογράφισαν και αν οι εικόνες συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους ή υποδομές. Δεύτερον, οι ψηφιακές συσκευές και οι επαφές τους, αφού τέτοιες υποθέσεις σπάνια δεν αφήνουν κάποιο επικοινωνιακό ίχνος. Τρίτον, η πιθανή σύνδεση με παλαιότερες υποθέσεις, ειδικά με την υπόθεση του 2025 με την σύλληψη δικτύου Αζέρων που ήδη παραμένει σημείο αναφοράς για τις κυπριακές υπηρεσίες.
