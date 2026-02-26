Τρεις συλλήψεις για απάτες στην Δράμα, εξιχνιάστηκαν εννέα υποθέσεις
Προσποιούνταν τον γιατρό ή τον αστυνομικό και απέσπασαν χρήματα και χρυσαφικά από πολίτες

Εννέα υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών εξιχνίασαν αστυνομικοί στην Δράμα, οι οποίοι συνέλαβαν τρία άτομα, μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες.

Ειδικότερα, άγνωστος δράστης επικοινωνούσε τηλεφωνικά με πολίτες, προσποιούμενος είτε τον ιατρό και προβάλλοντας το πρόσχημα ότι συγγενικό τους πρόσωπο έχει τραυματιστεί και πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, είτε τον αστυνομικό, ισχυριζόμενος ότι επίκειται σύλληψη υποτιθέμενων απατεώνων που δρουν στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα.

Εννέα άτομα πείστηκαν και παρέδωσαν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά σε συνεργούς του. Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικά ποσά, κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι απάτες διαπράχθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε περιοχές της Δράμας, ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και άγνωστους, μέχρι στιγμής, συνεργούς τους.

