Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό θρίλερ του David Baldacci «Έλεος»

Η πράκτορας του FBI Άτλι Πάιν, μια δυναμική, αλλά και την ίδια στιγμή ευάλωτη γυναίκα, λόγω της ανείπωτης οικογενειακής τραγωδίας με την απώλεια της δίδυμης αδελφής της, είναι με μεγάλη διαφορά η πιο αγαπημένη και η πιο σύνθετη ηρωίδα του David Baldacci. Στη φυσιογνωμία της ο σπουδαίος Αμερικανός συγγραφέας, συμπυκνώνει με απαράμιλλη δεξιοτεχνία τις αντιφάσεις μιας γυναίκας που υπηρετεί μεν τον ανθρώπινο νόμο ως επαγγελματίας, γνωρίζοντας την ίδια στιγμή όμως ότι όποιος απήγαγε την αδελφή της, παραμένει ελεύθερος, περίπου 30 χρόνια μετά την πράξη του -και άρα γελοιοποιεί το νόμο και τη δικαιοσύνη. Παρόλ' αυτά, η Άτλι Πάιν επιμένει να ψάχνει, επιμένει να ελπίζει. Αυτή τη φορά, στο «Έλεος» το συγκλονιστικό βιβλίο της σειράς μυθιστορημάτων με τον ίδιο θεματικό πυρήνα, η Άτλι Πάιν επιστρέφει στην παλιά φυλακή της Μέρσι, της εξαφανισμένης αδελφής της, ένα φριχτό κελί σκαμμένο στο έδαφος ενός λοφίσκου. Η Άτλι Πάιν ανακαλύπτει ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο, την απόδειξη ότι η Μέρσι είχε επιζήσει και στη συνέχεια το είχε αποδράσει, πριν από πολλά χρόνια, έχοντας κατορθώσει να ξεφύγει από τους ανθρώπους που την κρατούσαν φυλακισμένη. Έτσι, μολονότι η Άτλι βρίσκεται επιτέλους κοντά στα ίχνη της οικογένειάς της, το τελευταίο στάδιο του ατέλειωτου δρόμου που οδηγεί στη Μέρσι θα αποδειχτεί και το πιο επικίνδυνο. Διότι η Μέρσι άφησε πίσω της ένα πτώμα πριν το σκάσει. Η Άτλι δεν έχει ιδέα αν και με ποιον τρόπο έχει καταφέρει η αδερφή της να επιζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Όταν αποκαλύπτεται τελικά η αλήθεια, η Άτλι βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν τεράστιο κίνδυνο που μπορεί να της κοστίσει τα πάντα. Ακόμη και τη ζωή της.Αυτή την Κυριακή το εκπληκτικό μυθιστόρημα αγωνίας «Έλεος» του David Baldacci είναι στο ΘΕΜΑ.