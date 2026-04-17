Έκτακτη σύσκεψη Μ. Σχοινά με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή (17/04), οι εκπρόσωποι των αγροτών της Λέσβου, έπειτα από πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, στον απόηχο των τριήμερων κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων, που ζητούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί.



Χθες πραγματοποιήθηκε μαζικό συλλαλητήριο στην πόλη της Μυτιλήνης, με πορεία που κατέληξε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις εστίασης παρέμειναν κλειστά.


Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι

«Ήρθαμε εδώ και περιμένουμε να βρεθεί άμεσα, σήμερα, μια λύση από το Υπουργείο. Η ασθένεια του αφθώδους πυρετού που έχει προσβάλλει τα ζώα μας έχει εγκλωβίσει κυριολεκτικά οικονομικά και σήμερα οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε λύση πριν φύγουμε πίσω» δήλωσε ο Θεμιστοκλής Καμμένος, κτηνοτρόφος – αυτοδιοικητικός, και μέλος της αντιπροσωπείας.

Λύση, όπως εξηγεί, είναι «να φύγουν τα προϊόντα κανονικά έξω. Το τυρί, το κρέας που παράγουμε. Από τη στιγμή που ο αφθώδης πυρετός είναι καθαρά ζωονόσος και δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, η δική μας η περιέργεια και η δική μας η απορία είναι γιατί δεν μπορούμε να διαθέσουμε στην αγορά τα προϊόντα. Μέτρα βιοασφάλειας παίρνουμε εμείς σαν παραγωγοί. Μέτρα παίρνονται στο λιμάνι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μεταδοθεί ο ιός από τα φορτηγά, όπως μας λένε, ή από τα ψυγεία. Και από τη στιγμή που μετακινούνται συνεχώς αυτοκίνητα και άλλου είδους εμπορεύματα με νταλίκες και με φορτηγά, πώς γίνεται από τα δικά μας δηλαδή τα προϊόντα να μεταδοθεί;».



Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

