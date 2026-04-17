Έκτακτη σύσκεψη Μ. Σχοινά με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό
Με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, συναντώνται οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου
Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή (17/04), οι εκπρόσωποι των αγροτών της Λέσβου, έπειτα από πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, στον απόηχο των τριήμερων κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων, που ζητούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί.
Χθες πραγματοποιήθηκε μαζικό συλλαλητήριο στην πόλη της Μυτιλήνης, με πορεία που κατέληξε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις εστίασης παρέμειναν κλειστά.
Λύση, όπως εξηγεί, είναι «να φύγουν τα προϊόντα κανονικά έξω. Το τυρί, το κρέας που παράγουμε. Από τη στιγμή που ο αφθώδης πυρετός είναι καθαρά ζωονόσος και δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, η δική μας η περιέργεια και η δική μας η απορία είναι γιατί δεν μπορούμε να διαθέσουμε στην αγορά τα προϊόντα. Μέτρα βιοασφάλειας παίρνουμε εμείς σαν παραγωγοί. Μέτρα παίρνονται στο λιμάνι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μεταδοθεί ο ιός από τα φορτηγά, όπως μας λένε, ή από τα ψυγεία. Και από τη στιγμή που μετακινούνται συνεχώς αυτοκίνητα και άλλου είδους εμπορεύματα με νταλίκες και με φορτηγά, πώς γίνεται από τα δικά μας δηλαδή τα προϊόντα να μεταδοθεί;».
Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι«Ήρθαμε εδώ και περιμένουμε να βρεθεί άμεσα, σήμερα, μια λύση από το Υπουργείο. Η ασθένεια του αφθώδους πυρετού που έχει προσβάλλει τα ζώα μας έχει εγκλωβίσει κυριολεκτικά οικονομικά και σήμερα οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε λύση πριν φύγουμε πίσω» δήλωσε ο Θεμιστοκλής Καμμένος, κτηνοτρόφος – αυτοδιοικητικός, και μέλος της αντιπροσωπείας.
