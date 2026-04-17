Επιβεβαιώθηκε η συνέχεια του «Top Gun»: Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει ως Maverick
Επιβεβαιώθηκε η συνέχεια του «Top Gun»: Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει ως Maverick

Η συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας βρίσκεται επίσημα σε στάδιο παραγωγής

Επιβεβαιώθηκε η συνέχεια του «Top Gun»: Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει ως Maverick
Γεωργία Κοτζιά
Τη συνέχεια του «Top Gun» επιβεβαίωσε η Paramount, με τον Τομ Κρουζ να επιστρέφει ως Maverick.

Η συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας βρίσκεται πλέον επίσημα σε στάδιο παραγωγής, όπως επιβεβαιώθηκε στο CinemaCon στο Λας Βέγκας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Paramount, ο συνεπικεφαλής του τμήματος ταινιών της εταιρείας, Τζος Γκρίνσταϊν επιβεβαίωσε ότι το σενάριο της νέας ταινίας βρίσκεται στη διαδικασία συγγραφής.

Ο Κρουζ αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του Pete «Maverick» Mitchell, ενώ στο πρότζεκτ συμμετέχει ξανά και ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές ήδη από το 2024, το franchise αναπτύσσει και τρίτη ταινία, με τον Έρεν Κρούγκερ να έχει αναλάβει το σενάριο.

Το «Top Gun: Maverick» αποτελεί την πιο εμπορική ταινία της καριέρας του Τομ Κρουζ, με εισπράξεις που αγγίζουν τα 1,49 δισεκατομμύρια δολάρια. Το φιλμ, σε σκηνοθεσία του Τζόζεφ Κοσίνσκι, είχε αποσπάσει έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ήχου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον τόνισε το νέο σίκουελ αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες των μελλοντικών του σχεδίων.
Γεωργία Κοτζιά
