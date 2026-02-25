Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Κίνηση σε Κηφισό, Λ. Αλίμου-Κατεχάκη και λιμάνι Πειραιά, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κίνηση σε Κηφισό, Λ. Αλίμου-Κατεχάκη και λιμάνι Πειραιά, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Δείτε πού έχει κίνηση αυτή την ώρα
Αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμη μία μέρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα υπάρχουν στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη στην κάθοδο και στο λιμάνι του Πειραιά.
Ακόμη, σύμφωνα με το Δελτίο Κυκλοφορίας της Τροχαίας η κίνηση εντοπίζεται:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισού (Ανοδος)
- Λιμάνι Πειραιά
Ειδικότερα, υπάρχουν 20’-25’ καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Ακόμη, σύμφωνα με το Δελτίο Κυκλοφορίας της Τροχαίας η κίνηση εντοπίζεται:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισού (Ανοδος)
- Λιμάνι Πειραιά
Καθυστερήσεις και στην Αττική ΟδόΚαθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.
Ειδικότερα, υπάρχουν 20’-25’ καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 25, 2026
20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/Yv9kS9SVdJ
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα