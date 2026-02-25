Κίνηση σε Κηφισό, Λ. Αλίμου-Κατεχάκη και λιμάνι Πειραιά, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμη μία μέρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα υπάρχουν στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη στην κάθοδο και στο λιμάνι του Πειραιά.

Ακόμη, σύμφωνα με το Δελτίο Κυκλοφορίας της Τροχαίας η κίνηση εντοπίζεται:

- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισού (Ανοδος)
- Λιμάνι Πειραιά

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, υπάρχουν 20’-25’ καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία.


